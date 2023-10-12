https://crimea.ria.ru/20231012/muzyka-v-peschere-tavrida-v-oktyabre-v-nedrakh-kryma-zazvuchit-klassika-1132041157.html

Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика

Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика

В октябре в крымской пещере Таврида стартует цикл концертов классической музыки в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" - совместного проекта... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T18:55

2023-10-12T18:55

2023-10-12T18:55

пещера "таврида"

крым

алексей музыка

культура

ольга котляренко

михаил сербиенко

крымская филармония

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

игорь вахрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В октябре в крымской пещере Таврида стартует цикл концертов классической музыки в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" - совместного проекта Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. О том, что ожидает слушателей, рассказали в пресс-центре РИА Новости Крым организаторы проекта.Гендель, Вивальди и ГригПрограмма называется "Маленькие шедевры великих классиков". "Сначала эпоха барокко, затем перейдем к романтизму, классицизму и даже элементам необарокко. Постараемся сделать демократичную программу. Будем брать маленькие произведения, чаще всего программные, но в которых заключена мысль их гениальных авторов", - рассказывает художественный руководитель и дирижер Камерного оркестра Крымской государственной филармонии Михаил Сербиенко.По его словам, в пещере прозвучат произведения Генделя, Вивальди, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Брамса, Дога, Дженкинса, Прокофьева и многих других великих творцов классического музыкального искусства.Подземные концерты"В недрах, под землей все чувства человека обостряются. Осязание, обоняние, и что важно в данном случае - слух. Восхитительная, невероятная музыка в экстремальных условиях звучит совершенно иначе, дает новые эмоции. А людям нужны дополнительные эмоции и для этого создавался этот проект", - поясняет лектор-искусствовед, заслуженная артистка Крыма, лауреат государственной премии Республики Крым Ольга Котляренко.По словам авторов проекта, необычная акустика, отсутствие посторонних звуков и любых внешних раздражителей подарит слушателям совершенно особенное восприятие классических произведений.По его словам, репетиции в пещере уже прошли, опытным путем музыканты установили оптимальную продолжительность подземных концертов - не более 1,5 часов, поскольку дальше влажный пещерный климат начнет оказывать негативное воздействие на инструменты.Музыка и наукаКак рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев, научная и музыкальная программы разделены, но самые любознательные меломаны перед посещением концерта могут посетить экскурсию по пещерным галереям - для этого просто нужно приехать немного раньше.Концерты в рамках программы "Маленькие истории великих классиков" будут проходить в пещере Таврида с октября до конца года, но авторы проекта не исключают продолжения цикла в следующем году. Первое выступление Камерного оркестра Крымской государственной филармонии состоится в пещере Таврида 21 октября.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причинаНовые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиенаВ Крыму из-за логистики реже выступают звезды — альтернатива есть

пещера "таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пещера "таврида", крым, алексей музыка, культура, ольга котляренко, михаил сербиенко, крымская филармония, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, игорь вахрушев