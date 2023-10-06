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В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина

В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Крыму закрыли Ялтинскую пещеру – причина

В Крыму с 6 октября закрыта Ялтинская пещера. Как сообщили РИА Новости Крым в отделе познавательного туризма учреждения "Заповедный Крым", объект закрыт для... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T13:34

2023-10-06T13:34

2023-10-06T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму с 6 октября закрыта Ялтинская пещера. Как сообщили РИА Новости Крым в отделе познавательного туризма учреждения "Заповедный Крым", объект закрыт для посещения в связи со снижением туристического потока и для производства ремонтных работ.В пещере произведут текущий ремонт ограждений, а также системы освещения. Как уточнили в отделе познавательного туризма, пещера будет закрыта для посещения ориентировочно до конца мая.Ялтинская пещера расположена на плато Ай-Петри в Крыму, она открыта в 1997 году и оборудована для экскурсионного посещения. Пещера вертикального типа, ее протяженность составляет 61 м, глубина – 90 метров. В Ялтинской пещере сохранились музей и сталагмиты, натечные образования и каменные цветы. На своде пещеры в основном преобладают сталактиты небольшого размера, которые в шутку прозвали "макаронами". Стены украшают множество натеков в виде "медуз", на полу возвышаются массивные сталагмиты. Оборудован для посещения один основной зал, путь в нижний зал лежит через вертикальный 40-метровый колодец, спуск в который возможен только со специальным снаряжением.Читайте также на РИА Новости Крым:Подземелье Крыма: какие тайны хранит затопленная пещера УзенбашНа заметку туристам: главные "фишки" крымских пещер

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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