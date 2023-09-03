https://crimea.ria.ru/20230903/novye-nakhodki-v-peschere-tavrida-bizony-slony-nosorogi-i-giena-1131024894.html

Новые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиена

Новые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиена - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Новые находки в пещере "Таврида": бизоны, слоны, носороги и гиена

Находки палеонтологов в пещере "Таврида" помогают воссоздать картину мира, которая была два миллиона лет назад. О чем уже рассказали найденные в ней останки... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T15:47

2023-09-03T15:47

2023-09-03T15:47

радио "спутник в крыму"

пещера "таврида"

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Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов - о находках палеонтологов в пещере "Таврида" Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов - о находках палеонтологов в пещере "Таврида" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Находки палеонтологов в пещере "Таврида" помогают воссоздать картину мира, которая была два миллиона лет назад. О чем уже рассказали найденные в ней останки живых существ, обсудили в эфире радио "Спутник в Крыму". В гостях были старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов, а также научный сотрудник НСПК "Пещера Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев."В пещере "Таврида" мы работаем уже пятый год. Самое большое количество находок принесли первые сезоны. Кости древних животных были собраны огромными ящиками, контейнерами. В последующие годы их становилось все меньше. Пещера стала работать как туристический объект", - рассказывает Дмитрий Гимранов.По его словам, в самой главной части пещеры уже не ведутся раскопки. Но в ней еще есть участки, которые интересны палеонтологам. Несколько дней назад специалисты нашли небольшой грот, засыпанный глиной. Расчистили его и увидели слой глубиной 30-40 метров, площадью около двух квадратных метров. В нем обнаружили большие кости бизонов, носорогов, маленьких слонов и гигантских гиен.Кости гиены реконструировали, и ее высота в холке составила 120 см. Не исключено, что именно гиены принесли в пещеру других животных. Их кости несколько недель изучали в лаборатории и сделали заключение, что на 98% из них следы покусов гиеной. Есть укусы волков, дикобразов, но их намного меньше."У нас два основных направления, по которым мы стараемся получать научные знания. Первое – биология вымерших животных, которым два миллиона лет, их описание. Второе - реконструкция природных условий", - говорит Дмитрий Гимранов.Он пояснил, что подробное описание всех видов этих животных поможет воссоздать природные условия того времени, а, следовательно, ответить на вопрос, почему изменился климат, и что будет дальше.По словам Дмитрия Гимранова, все главные вопросы крутятся вокруг человека. Много непонятного, интересного связано с его эволюцией. Два миллиона дет назад на земле обитал Homo erectus - человек прямоходящий. И палеонтологи в Крыму каждый год ждут, что найдут его."Крым был связующим звеном межу азиатской и европейской фауной, где найдены его следы, - говорит эксперт. - Не исключено, что гигантская гиена кого-то затащила в пещеру. Интересно было бы определить и возраст, и что за человек был в то время в Крыму, его эволюцию".По словам Богдана Зайцева, с точки зрения палеонтологии, геологии интересен весь Крым. На его территории уже известно более двух тысяч пещер и, по подсчетам специалистов, еще вдвое больше остается пока неоткрытыми. Поиск их ведется круглый год.Читайте также на РИА Новости Крым:Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать"Пещера Таврида": новая история древнего объекта

https://crimea.ria.ru/20230826/5-millionov-nakhodok-opytnyy-arkheolog-ob-itogakh-raboty-v-khersonese-1130939199.html

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