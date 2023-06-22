https://crimea.ria.ru/20230622/v-peschere-tavrida-poyavitsya-novyy-marshrut---chto-budut-pokazyvat-1129564882.html

В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать

В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать - РИА Новости Крым, 22.06.2023

В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать

В пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T16:35

2023-06-22T16:35

2023-06-22T16:37

новости крыма

археология в крыму

пещера "таврида"

геннадий самохин

кфу (крымский федеральный университет)

трасса таврида

белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.Новый маршрут"Пещера будет расти. Мы проводим раскопки ходов, которые расположены за глинистыми пробками, планируем откопать неизвестные. Проводим специальные исследования, чтобы понимать, куда направлять усилия", - рассказывает Самохин.Часть вновь открытых подземных галерей покажут туристам. При этом существующий маршрут решили не продлевать, чтобы не делать экскурсии слишком утомительными.Что еще добавят в "Тавриде""Мы хотим показать посетителям, как вода создавала пещеру. Для этого купили бассейн и сделаем действующую гидрологическую модель", - продолжает Самохин.В планах - озеленение территории и создание теневой зоны на поверхности комплекса, организация удобных подходов к экспонатам музея камней, которые сюда уже привезли из разных частей Крыма. Кроме развития туристской инфраструктуры, ученые продолжают в пещере исследовательскую работу."У нас имеется небольшая метеостанция для научных целей и датчики для мониторинга подземной среды, в том числе ее газового состава. Мы хотим увеличить их число и связать в единую сеть данные подземного и поверхностного мониторинга, чтобы это можно было смотреть не только нам, но и всему научному сообществу. Кроме того, в планах - развитие палеонтологии, изучение микроклимата и микробиологии", - перечислил Самохин.Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещереПещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрыты

https://crimea.ria.ru/20230602/strashnyy-kvest-v-peschere-tavrida-kakie-zagadki-predlozhat-posetitelyam-1129125677.html

пещера "таврида"

белогорский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, археология в крыму, пещера "таврида", геннадий самохин, кфу (крымский федеральный университет), трасса таврида, белогорский район