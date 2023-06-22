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В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать - РИА Новости Крым, 22.06.2023
В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать
В пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T16:35
2023-06-22T16:37
новости крыма
археология в крыму
пещера "таврида"
геннадий самохин
кфу (крымский федеральный университет)
трасса таврида
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.Новый маршрут"Пещера будет расти. Мы проводим раскопки ходов, которые расположены за глинистыми пробками, планируем откопать неизвестные. Проводим специальные исследования, чтобы понимать, куда направлять усилия", - рассказывает Самохин.Часть вновь открытых подземных галерей покажут туристам. При этом существующий маршрут решили не продлевать, чтобы не делать экскурсии слишком утомительными.Что еще добавят в "Тавриде""Мы хотим показать посетителям, как вода создавала пещеру. Для этого купили бассейн и сделаем действующую гидрологическую модель", - продолжает Самохин.В планах - озеленение территории и создание теневой зоны на поверхности комплекса, организация удобных подходов к экспонатам музея камней, которые сюда уже привезли из разных частей Крыма. Кроме развития туристской инфраструктуры, ученые продолжают в пещере исследовательскую работу."У нас имеется небольшая метеостанция для научных целей и датчики для мониторинга подземной среды, в том числе ее газового состава. Мы хотим увеличить их число и связать в единую сеть данные подземного и поверхностного мониторинга, чтобы это можно было смотреть не только нам, но и всему научному сообществу. Кроме того, в планах - развитие палеонтологии, изучение микроклимата и микробиологии", - перечислил Самохин.Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещереПещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрыты
https://crimea.ria.ru/20230602/strashnyy-kvest-v-peschere-tavrida-kakie-zagadki-predlozhat-posetitelyam-1129125677.html
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новости крыма, археология в крыму, пещера "таврида", геннадий самохин, кфу (крымский федеральный университет), трасса таврида, белогорский район
В пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показывать

В пещере "Таврида" планируют отрыть дополнительный маршрут

16:35 22.06.2023 (обновлено: 16:37 22.06.2023)
 
© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" планируют отрыть новый маршрут в дополнение к существующему, уже сейчас проводятся работы по открытию новых пещерных ходов и галерей, куда смогут попасть туристы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал президент Российского союза спелеологов, замдиректора Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" Геннадий Самохин.

Новый маршрут

"Пещера будет расти. Мы проводим раскопки ходов, которые расположены за глинистыми пробками, планируем откопать неизвестные. Проводим специальные исследования, чтобы понимать, куда направлять усилия", - рассказывает Самохин.
Часть вновь открытых подземных галерей покажут туристам. При этом существующий маршрут решили не продлевать, чтобы не делать экскурсии слишком утомительными.

"Экскурсия, которая длится дольше часа, сложно воспринимается. Осмотр пещеры по действующему маршруту занимает как раз около пятидесяти минут. Однако показать есть что, поэтому мы хотим сделать дополнительный. Сейчас начали проводить работы по открытию нового зала. Это будет отдельный палеонтологический музей, геологический музей, вероятно, место для выставок - объект, который в рамках нового маршрута можно будет посетить отдельно", - делится планами замдиректора комплекса.

Что еще добавят в "Тавриде"

"Мы хотим показать посетителям, как вода создавала пещеру. Для этого купили бассейн и сделаем действующую гидрологическую модель", - продолжает Самохин.
В планах - озеленение территории и создание теневой зоны на поверхности комплекса, организация удобных подходов к экспонатам музея камней, которые сюда уже привезли из разных частей Крыма. Кроме развития туристской инфраструктуры, ученые продолжают в пещере исследовательскую работу.
"У нас имеется небольшая метеостанция для научных целей и датчики для мониторинга подземной среды, в том числе ее газового состава. Мы хотим увеличить их число и связать в единую сеть данные подземного и поверхностного мониторинга, чтобы это можно было смотреть не только нам, но и всему научному сообществу. Кроме того, в планах - развитие палеонтологии, изучение микроклимата и микробиологии", - перечислил Самохин.
Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.
Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.
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