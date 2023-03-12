https://crimea.ria.ru/20230312/sablezubye-koty-i-drevnie-slony-chto-pokazhut-v-muzee-peschery-tavrida-1127487463.html
Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида" - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
Посетители нового палеонтологического музея в пещере "Таврида" смогут увидеть останки саблезубых котов и древних слонов, а также другие экспонаты, возраст... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T08:58
2023-03-12T08:58
2023-03-12T08:58
радио "спутник в крыму"
пещера "таврида"
археология в крыму
новости крыма
крым
наука и технологии
крым в истории: секреты, факты, фото
богдан зайцев
белогорский район
крым подземный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111861/26/1118612635_0:10:1620:921_1920x0_80_0_0_fe000586ba79b22ea1efe530f2518fbe.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Посетители нового палеонтологического музея в пещере "Таврида" смогут увидеть останки саблезубых котов и древних слонов, а также другие экспонаты, возраст которых достигает 1,8 млн лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог Богдан Зайцев.Ранее в Крымском Федеральном Университете сообщили о том, что в пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные там кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации находок. Уникальные находки ученых"В пещере было найдено большое количество ископаемых остатков древних животных, возраст которых 1,5 - 1,8 млн лет. В их числе саблезубые коты, гигантские страусы и древние слоны. На сегодняшний день раскопки в пещере "Таврида" являются самыми масштабными в России по объему. Все это очень интересно, и мы готовимся, чтобы показать все это нашим посетителям ", - рассказал Зайцев.По его словам, все эти находки очень важны для науки. Ежегодно ученые пишут большое количество научных статей, специалистам удается даже выявить новые виды животных. Например, в прошлом году описали тигрийского подковоноса - это неизвестная ранее ископаемая летучая мышь.Первый в Крыму палеонтологический музей"Также имеется и большой туристический потенциал, поскольку на сегодняшний день палеонтологического музея на территории Крыма нет, а тема эта очень интересная. И мы думаем, что можно не только научную информацию получать, но и привлекать туристов", - продолжил ученый.Он отметил, что в экспозицию могут войти не только находки, сделанные в "Тавриде", но и другие палеонтологические образцы, найденные в других частях полуострова. При этом, полагает Зайцев, в самой пещере обнаружили еще далеко не все, хотя изучение ведется с момента ее открытия в 2018 году. В ближайшее время крымские ученые ожидают приезда московских коллег из палеонтологического института РАН, а также из екатеринбургского института растений и животных, и раскопки продолжатся.В случае обнаружения такой находки, это станет сенсацией, поскольку, по словам ученого, пока наука не имеет подтверждения пребывания человека на территории Крыма в настолько древние периоды.Пещеру "Таврида" обнаружили при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в КрымуКакие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"В Симферополе открыли загадочную пещеру с озером на Петровской балке
https://crimea.ria.ru/20221217/kak-drevnie-lyudi-khudozhniki-pisali-kartiny-glinyanymi-kraskami-v-peschere-1125956707.html
пещера "таврида"
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111861/26/1118612635_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e0740041f616955f370ab7aba8785278.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пещера "таврида", археология в крыму, новости крыма, крым, наука и технологии, крым в истории: секреты, факты, фото, богдан зайцев, белогорский район, крым подземный
Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
В новом музее пещеры "Таврида" покажут экспонаты возрастом 1,8 млн лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым.
Посетители нового палеонтологического музея в пещере "Таврида" смогут увидеть останки саблезубых котов и древних слонов, а также другие экспонаты, возраст которых достигает 1,8 млн лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог Богдан Зайцев.
Ранее в Крымском Федеральном Университете сообщили о том, что в пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные там кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации находок.
Уникальные находки ученых
"В пещере было найдено большое количество ископаемых остатков древних животных, возраст которых 1,5 - 1,8 млн лет. В их числе саблезубые коты, гигантские страусы и древние слоны. На сегодняшний день раскопки в пещере "Таврида" являются самыми масштабными в России по объему. Все это очень интересно, и мы готовимся, чтобы показать все это нашим посетителям ", - рассказал Зайцев.
По его словам, все эти находки очень важны для науки. Ежегодно ученые пишут большое количество научных статей, специалистам удается даже выявить новые виды животных. Например, в прошлом году описали тигрийского подковоноса - это неизвестная ранее ископаемая летучая мышь.
Первый в Крыму палеонтологический музей
"Также имеется и большой туристический потенциал, поскольку на сегодняшний день палеонтологического музея на территории Крыма нет, а тема эта очень интересная. И мы думаем, что можно не только научную информацию получать, но и привлекать туристов", - продолжил ученый.
Он отметил, что в экспозицию могут войти не только находки, сделанные в "Тавриде", но и другие палеонтологические образцы, найденные в других частях полуострова. При этом, полагает Зайцев, в самой пещере обнаружили еще далеко не все, хотя изучение ведется с момента ее открытия в 2018 году. В ближайшее время крымские ученые ожидают приезда московских коллег из палеонтологического института РАН, а также из екатеринбургского института растений и животных, и раскопки продолжатся.
"Нельзя исключать того, что могут быть еще и находки останков древнего человека. Например, в Грузии, в пещере Дманиси того же возраста, найдены пять черепов древнего человека возрастом 1,7 млн лет. Пока в "Тавриде" человека не найдено, но надежда остается", - говорит палеонтолог.
В случае обнаружения такой находки, это станет сенсацией, поскольку, по словам ученого, пока наука не имеет подтверждения пребывания человека на территории Крыма в настолько древние периоды.
Пещеру "Таврида" обнаружили при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.
Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.
Читайте также на РИА Новости Крым: