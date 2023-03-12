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Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"

Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида" - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"

Посетители нового палеонтологического музея в пещере "Таврида" смогут увидеть останки саблезубых котов и древних слонов, а также другие экспонаты, возраст... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T08:58

2023-03-12T08:58

2023-03-12T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Посетители нового палеонтологического музея в пещере "Таврида" смогут увидеть останки саблезубых котов и древних слонов, а также другие экспонаты, возраст которых достигает 1,8 млн лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог Богдан Зайцев.Ранее в Крымском Федеральном Университете сообщили о том, что в пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные там кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации находок. Уникальные находки ученых"В пещере было найдено большое количество ископаемых остатков древних животных, возраст которых 1,5 - 1,8 млн лет. В их числе саблезубые коты, гигантские страусы и древние слоны. На сегодняшний день раскопки в пещере "Таврида" являются самыми масштабными в России по объему. Все это очень интересно, и мы готовимся, чтобы показать все это нашим посетителям ", - рассказал Зайцев.По его словам, все эти находки очень важны для науки. Ежегодно ученые пишут большое количество научных статей, специалистам удается даже выявить новые виды животных. Например, в прошлом году описали тигрийского подковоноса - это неизвестная ранее ископаемая летучая мышь.Первый в Крыму палеонтологический музей"Также имеется и большой туристический потенциал, поскольку на сегодняшний день палеонтологического музея на территории Крыма нет, а тема эта очень интересная. И мы думаем, что можно не только научную информацию получать, но и привлекать туристов", - продолжил ученый.Он отметил, что в экспозицию могут войти не только находки, сделанные в "Тавриде", но и другие палеонтологические образцы, найденные в других частях полуострова. При этом, полагает Зайцев, в самой пещере обнаружили еще далеко не все, хотя изучение ведется с момента ее открытия в 2018 году. В ближайшее время крымские ученые ожидают приезда московских коллег из палеонтологического института РАН, а также из екатеринбургского института растений и животных, и раскопки продолжатся.В случае обнаружения такой находки, это станет сенсацией, поскольку, по словам ученого, пока наука не имеет подтверждения пребывания человека на территории Крыма в настолько древние периоды.Пещеру "Таврида" обнаружили при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал еще один путь к сердцу туриста в КрымуКакие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"В Симферополе открыли загадочную пещеру с озером на Петровской балке

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пещера "таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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