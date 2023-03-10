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В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей

В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей - РИА Новости Крым, 10.03.2023

В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей

В пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные здесь кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T08:43

2023-03-10T08:43

2023-03-10T00:49

крым

пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"

пещера "таврида"

белогорский район

кфу (крымский федеральный университет)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные здесь кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации находок. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.Работа над экспонатами"Систематизация собранного материала проводится по таксонам животных: кости слонов, носорогов, лошадей и других древних обитателей сортируются отдельно друг от друга. Помимо этого, ведется отбор экспонатов, которые имеют научную и экспозиционную ценность (целые или почти целые), проводится и частичная реставрация некоторых из находок", - пояснил старший научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ Вадим Титов.Следующим этапом станет очистка и консервация костей. Затем будущим экспонатам присвоят отдельный шифр, который занесут в каталог музея. По словам Вадима Титова, находки первых лет уже внесены в книгу учета, работа по паспортизации будет продолжена. В будущем комплексе посетителям и студентам покажут ранее не представленные находки, а в хранилище организуют открытое хранение фондов.Счастливая находкаНаучный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" обнаружили при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияНа Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохиПодземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида"

https://crimea.ria.ru/20220922/kakie-otkrytiya-sdelali-molodye-uchenye-speleologi-v-peschere-tavrida-1124587552.html

крым

пещера "таврида"

белогорский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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