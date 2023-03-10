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В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей
В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей - РИА Новости Крым, 10.03.2023
В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей
В пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные здесь кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T08:43
2023-03-10T00:49
крым
пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"
пещера "таврида"
белогорский район
кфу (крымский федеральный университет)
наука в крыму: открытия и изобретения
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные здесь кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации находок. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.Работа над экспонатами"Систематизация собранного материала проводится по таксонам животных: кости слонов, носорогов, лошадей и других древних обитателей сортируются отдельно друг от друга. Помимо этого, ведется отбор экспонатов, которые имеют научную и экспозиционную ценность (целые или почти целые), проводится и частичная реставрация некоторых из находок", - пояснил старший научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ Вадим Титов.Следующим этапом станет очистка и консервация костей. Затем будущим экспонатам присвоят отдельный шифр, который занесут в каталог музея. По словам Вадима Титова, находки первых лет уже внесены в книгу учета, работа по паспортизации будет продолжена. В будущем комплексе посетителям и студентам покажут ранее не представленные находки, а в хранилище организуют открытое хранение фондов.Счастливая находкаНаучный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" обнаружили при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияНа Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохиПодземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида"
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крым
пещера "таврида"
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РИА Новости Крым
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В пещере "Таврида" появится палеонтологический музей

Палеонтологический музей создадут в пещере "Таврида"

08:43 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В пещере "Таврида" создадут палеонтологический музей. Его экспонатами станут найденные здесь кости древних животных. Специалисты уже приступили к систематизации находок. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Работа над экспонатами

"Систематизация собранного материала проводится по таксонам животных: кости слонов, носорогов, лошадей и других древних обитателей сортируются отдельно друг от друга. Помимо этого, ведется отбор экспонатов, которые имеют научную и экспозиционную ценность (целые или почти целые), проводится и частичная реставрация некоторых из находок", - пояснил старший научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера Таврида" КФУ Вадим Титов.
Следующим этапом станет очистка и консервация костей. Затем будущим экспонатам присвоят отдельный шифр, который занесут в каталог музея. По словам Вадима Титова, находки первых лет уже внесены в книгу учета, работа по паспортизации будет продолжена.
В будущем комплексе посетителям и студентам покажут ранее не представленные находки, а в хранилище организуют открытое хранение фондов.
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Счастливая находка

Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Пещеру "Таврида" обнаружили при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.
Экскурсии стартовали в конце июля. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.
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КрымПещера, обнаруженная при строительстве трассы "Таврида"Пещера "Таврида"Белогорский районКФУ (Крымский федеральный университет)Наука в Крыму: открытия и изобретенияКрым подземныйОбществоНовости Крыма
 
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