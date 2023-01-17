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На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи
На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи - РИА Новости Крым, 17.01.2023
На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи
В месте слияния федеральных трасс Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск – Керчь в ходе строительства многоуровневой транспортной развязки обнаружены... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T10:42
2023-01-17T10:44
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В месте слияния федеральных трасс Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск – Керчь в ходе строительства многоуровневой транспортной развязки обнаружены артефакты предположительно дохристианской эпохи. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".Артефакты обнаружили в конце декабря прошлого года во время разминирования и археологических раскопок, которые ведутся в рамках строительства развязки 16-м километре трассы Новороссийск – Керчь в месте ее слияния с трассой Краснодар – Верхнебаканский.Среди предметов, обладающих "признаками культурного наследия": железные наконечники копья и дротика, обломки красноглиняных сосудов, а также части ножки и горла гераклейской амфоры. Последняя – особенно ценна.Новая развязка станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Руководство ФКУ Упрдор "Черноморье" утверждает, что масштабные археологические исследования здесь не повлияют на срок сдачи объекта в эксплуатацию.Ранее при строительстве федеральной трассы "Таврида" в Крыму археологи нашли множество редчайших артефактов – предметы быта, оружие и украшения, многие из которых позже стали экспонатами на выставке в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку Пещера "Таврида" помогла "спасти" федеральную трассу – ученый
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кубань, культура, тамань, история, строительство, новости
На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи

На Кубани строители транспортной развязки нашли артефакты времен Боспорского царства

10:42 17.01.2023 (обновлено: 10:44 17.01.2023)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки
Строительство транспортной развязки - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В месте слияния федеральных трасс Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск – Керчь в ходе строительства многоуровневой транспортной развязки обнаружены артефакты предположительно дохристианской эпохи. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".
Артефакты обнаружили в конце декабря прошлого года во время разминирования и археологических раскопок, которые ведутся в рамках строительства развязки 16-м километре трассы Новороссийск – Керчь в месте ее слияния с трассой Краснодар – Верхнебаканский.
Среди предметов, обладающих "признаками культурного наследия": железные наконечники копья и дротика, обломки красноглиняных сосудов, а также части ножки и горла гераклейской амфоры. Последняя – особенно ценна.
"Материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской, в частности гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко. И самые "поздние" из них датируются концом IV – первой третью III в. до н. э., то есть временами Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами", – говорится в сообщении со ссылкой на экспертов, изучивших находки.
Новая развязка станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Руководство ФКУ Упрдор "Черноморье" утверждает, что масштабные археологические исследования здесь не повлияют на срок сдачи объекта в эксплуатацию.
Ранее при строительстве федеральной трассы "Таврида" в Крыму археологи нашли множество редчайших артефактов – предметы быта, оружие и украшения, многие из которых позже стали экспонатами на выставке в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический".
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КубаньКультураТаманьИсторияСтроительствоНовости
 
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