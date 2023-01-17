https://crimea.ria.ru/20230117/na-kubani-pri-stroitelstve-dorogi-nashli-artefakty-dokhristianskoy-epokhi-1126427110.html

На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи

На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи - РИА Новости Крым, 17.01.2023

На Кубани при строительстве дороги нашли артефакты дохристианской эпохи

В месте слияния федеральных трасс Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск – Керчь в ходе строительства многоуровневой транспортной развязки обнаружены... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T10:42

2023-01-17T10:42

2023-01-17T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В месте слияния федеральных трасс Краснодар – Верхнебаканский и Новороссийск – Керчь в ходе строительства многоуровневой транспортной развязки обнаружены артефакты предположительно дохристианской эпохи. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".Артефакты обнаружили в конце декабря прошлого года во время разминирования и археологических раскопок, которые ведутся в рамках строительства развязки 16-м километре трассы Новороссийск – Керчь в месте ее слияния с трассой Краснодар – Верхнебаканский.Среди предметов, обладающих "признаками культурного наследия": железные наконечники копья и дротика, обломки красноглиняных сосудов, а также части ножки и горла гераклейской амфоры. Последняя – особенно ценна.Новая развязка станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Руководство ФКУ Упрдор "Черноморье" утверждает, что масштабные археологические исследования здесь не повлияют на срок сдачи объекта в эксплуатацию.Ранее при строительстве федеральной трассы "Таврида" в Крыму археологи нашли множество редчайших артефактов – предметы быта, оружие и украшения, многие из которых позже стали экспонатами на выставке в Государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку Пещера "Таврида" помогла "спасти" федеральную трассу – ученый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, культура, тамань, история, строительство, новости