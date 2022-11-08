https://crimea.ria.ru/20221108/uchenye-nashli-v-krymu-sem-novykh-pescher-i-unikalnuyu-podzemnuyu-reku-1125264085.html

Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку

Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку

С начала года в Крыму найдено семь новых пещер, в одной из которых обнаружилась подземная река, протекающая на глубине 40 метров. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-08T03:39

2022-11-08T03:39

2022-11-07T20:22

крым

крым подземный

крым в истории: секреты, факты, фото

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С начала года в Крыму найдено семь новых пещер, в одной из которых обнаружилась подземная река, протекающая на глубине 40 метров. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин."Всего в Крыму более двух тысяч пещер, более тысячи из них открыты за последние 20 лет, и мы понимаем, что есть еще много не найденных. В этом году в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы удалось найти семь пещер, которые пока еще не имеют названий, но уже получили кадастровые номера", - рассказывает ученый.По его словам, изучение обнаруженных объектов продолжается, сейчас самой длинной из новых остается одна из пещер на Долгоруковской яйле - спелеологам уже удалось продвинуться на 300 метров вглубь, и это еще не предел:Еще одной уникальной находкой этого года стала подводная река, которую обнаружили севастопольские спелеологи в одной из вновь открытых пещер на Чатыр-Даге:"Ранее в этой местности мы такого не обнаруживали. Впервые найдена подземная река небольшого расхода. Она течет на глубине примерно 40 метров - это для Чатыр-Дага уникально", - констатирует Самохин.По его словам, изучение пещер будет продолжено, исследователей может ожидать масса открытий. Например, используя способ дистанционного исследования земли, ученые смогли обнаружить в уже популярной крымской Мраморной пещере ранее неизвестный зал, доступ к нему еще предстоит раскопать. Не исключены и новые находки. Самохин поясняет, что в большинстве случаев новые пещеры обнаруживаются по поисковым признакам: там, где есть подземная полость, скапливается влажный воздух, который стремится к поверхности. В местах его выхода всегда появляются мох и папоротники. Одиноко растущие деревья на горных плато также с большой вероятностью тянутся корнями к пещерной влаге - и это тоже один из косвенных признаков, по которому можно найти пещеру.Ранее молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.

https://crimea.ria.ru/20220506/v-krymu-nashli-legendarnuyu-pescheru---foto-1123154708.html

https://crimea.ria.ru/20220627/v-simferopole-otkryli-zagadochnuyu-pescheru-s-ozerom-na-petrovskoy-balke-1123674309.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

крым, крым подземный, крым в истории: секреты, факты, фото, кфу (крымский федеральный университет), авторы