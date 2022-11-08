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Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку
Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку
С начала года в Крыму найдено семь новых пещер, в одной из которых обнаружилась подземная река, протекающая на глубине 40 метров. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-08T03:39
2022-11-07T20:22
крым
крым подземный
крым в истории: секреты, факты, фото
кфу (крымский федеральный университет)
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С начала года в Крыму найдено семь новых пещер, в одной из которых обнаружилась подземная река, протекающая на глубине 40 метров. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин."Всего в Крыму более двух тысяч пещер, более тысячи из них открыты за последние 20 лет, и мы понимаем, что есть еще много не найденных. В этом году в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы удалось найти семь пещер, которые пока еще не имеют названий, но уже получили кадастровые номера", - рассказывает ученый.По его словам, изучение обнаруженных объектов продолжается, сейчас самой длинной из новых остается одна из пещер на Долгоруковской яйле - спелеологам уже удалось продвинуться на 300 метров вглубь, и это еще не предел:Еще одной уникальной находкой этого года стала подводная река, которую обнаружили севастопольские спелеологи в одной из вновь открытых пещер на Чатыр-Даге:"Ранее в этой местности мы такого не обнаруживали. Впервые найдена подземная река небольшого расхода. Она течет на глубине примерно 40 метров - это для Чатыр-Дага уникально", - констатирует Самохин.По его словам, изучение пещер будет продолжено, исследователей может ожидать масса открытий. Например, используя способ дистанционного исследования земли, ученые смогли обнаружить в уже популярной крымской Мраморной пещере ранее неизвестный зал, доступ к нему еще предстоит раскопать. Не исключены и новые находки. Самохин поясняет, что в большинстве случаев новые пещеры обнаруживаются по поисковым признакам: там, где есть подземная полость, скапливается влажный воздух, который стремится к поверхности. В местах его выхода всегда появляются мох и папоротники. Одиноко растущие деревья на горных плато также с большой вероятностью тянутся корнями к пещерной влаге - и это тоже один из косвенных признаков, по которому можно найти пещеру.Ранее молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.
https://crimea.ria.ru/20220506/v-krymu-nashli-legendarnuyu-pescheru---foto-1123154708.html
https://crimea.ria.ru/20220627/v-simferopole-otkryli-zagadochnuyu-pescheru-s-ozerom-na-petrovskoy-balke-1123674309.html
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, крым подземный, крым в истории: секреты, факты, фото, кфу (крымский федеральный университет), авторы
Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку

Новый зал в Мраморной пещере и уникальную подземную реку нашли спелеологи в Крыму

03:39 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера в Крыму
Пещера в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. С начала года в Крыму найдено семь новых пещер, в одной из которых обнаружилась подземная река, протекающая на глубине 40 метров. Об этом РИА Новости Крым рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета Геннадий Самохин.
"Всего в Крыму более двух тысяч пещер, более тысячи из них открыты за последние 20 лет, и мы понимаем, что есть еще много не найденных. В этом году в районах Ай-Петри, Чатыр-Дага и Долгоруковской яйлы удалось найти семь пещер, которые пока еще не имеют названий, но уже получили кадастровые номера", - рассказывает ученый.
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По его словам, изучение обнаруженных объектов продолжается, сейчас самой длинной из новых остается одна из пещер на Долгоруковской яйле - спелеологам уже удалось продвинуться на 300 метров вглубь, и это еще не предел:
"Это пещера-источник. Внутри находятся сифоны, затопленные водой. Мы ныряем с аквалангами, прошли 300 метров, но это не конец - она длиннее. Изучение усложняют непростые переходы, узкие места. Продолжаем работу", - пояснил исследователь.
Еще одной уникальной находкой этого года стала подводная река, которую обнаружили севастопольские спелеологи в одной из вновь открытых пещер на Чатыр-Даге:
"Ранее в этой местности мы такого не обнаруживали. Впервые найдена подземная река небольшого расхода. Она течет на глубине примерно 40 метров - это для Чатыр-Дага уникально", - констатирует Самохин.
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По его словам, изучение пещер будет продолжено, исследователей может ожидать масса открытий. Например, используя способ дистанционного исследования земли, ученые смогли обнаружить в уже популярной крымской Мраморной пещере ранее неизвестный зал, доступ к нему еще предстоит раскопать. Не исключены и новые находки.
Самохин поясняет, что в большинстве случаев новые пещеры обнаруживаются по поисковым признакам: там, где есть подземная полость, скапливается влажный воздух, который стремится к поверхности. В местах его выхода всегда появляются мох и папоротники. Одиноко растущие деревья на горных плато также с большой вероятностью тянутся корнями к пещерной влаге - и это тоже один из косвенных признаков, по которому можно найти пещеру.
Ранее молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.
 
КрымКрым подземныйКрым в истории: секреты, факты, фотоКФУ (Крымский федеральный университет)Авторы
 
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