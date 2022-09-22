https://crimea.ria.ru/20220922/kakie-otkrytiya-sdelali-molodye-uchenye-speleologi-v-peschere-tavrida-1124587552.html

Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"

Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида" - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"

Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T20:36

2022-09-22T20:36

2022-09-22T20:36

крым

пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"

общество

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно. Об этом рассказала заместитель руководителя Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в Республике Крым Екатерина Петлюкова.Среди открытий молодых специалистов – молочный зуб саблезубой гиены, новые для данной пещеры и периода виды барсука и куницы и частичные останки других древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.По словам участницы молодежной спелео-школы из Екатеринбурга Марии Тарасовой, проект стал возможностью получить новые профессиональные навыки, освоить исследовательские методы работы на современном научном оборудовании.В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина >>По словам Петлюковой, всего в пещере трудились 15 специалистов из разных субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них были молодые ученые из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Красноярска и Севастополя. Они вместе со старшими коллегами внесли свой клад в биологию, геологию, палеонтологию и карстологию.Ранее в Крыму состоялся заезд Морской молодежной биологической школы РГО.

https://crimea.ria.ru/20220726/chto-uvidyat-posetiteli-peschery-tavrida-1123962310.html

https://crimea.ria.ru/20220918/v-krymu-nashli-klad-antichnykh-zolotykh-monet-1124541215.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида", общество, крым в истории: секреты, факты, фото