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Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида" - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида" - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"
Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T20:36
2022-09-22T20:36
крым
пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно. Об этом рассказала заместитель руководителя Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в Республике Крым Екатерина Петлюкова.Среди открытий молодых специалистов – молочный зуб саблезубой гиены, новые для данной пещеры и периода виды барсука и куницы и частичные останки других древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.По словам участницы молодежной спелео-школы из Екатеринбурга Марии Тарасовой, проект стал возможностью получить новые профессиональные навыки, освоить исследовательские методы работы на современном научном оборудовании.В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина &gt;&gt;По словам Петлюковой, всего в пещере трудились 15 специалистов из разных субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них были молодые ученые из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Красноярска и Севастополя. Они вместе со старшими коллегами внесли свой клад в биологию, геологию, палеонтологию и карстологию.Ранее в Крыму состоялся заезд Морской молодежной биологической школы РГО.
https://crimea.ria.ru/20220726/chto-uvidyat-posetiteli-peschery-tavrida-1123962310.html
https://crimea.ria.ru/20220918/v-krymu-nashli-klad-antichnykh-zolotykh-monet-1124541215.html
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крым, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида", общество, крым в истории: секреты, факты, фото
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"

Молодые ученые нашли в пещере "Таврида" уникальные для России виды животных

20:36 22.09.2022
 
© Фото: Ксения Гасица / Пресс-служба Крымского федерального университета Находки из пещеры "Таврида"
Находки из пещеры Таврида
© Фото: Ксения Гасица / Пресс-служба Крымского федерального университета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно. Об этом рассказала заместитель руководителя Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в Республике Крым Екатерина Петлюкова.
Среди открытий молодых специалистов – молочный зуб саблезубой гиены, новые для данной пещеры и периода виды барсука и куницы и частичные останки других древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.
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Что увидят посетители пещеры "Таврида"
По словам участницы молодежной спелео-школы из Екатеринбурга Марии Тарасовой, проект стал возможностью получить новые профессиональные навыки, освоить исследовательские методы работы на современном научном оборудовании.
В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина >>
"Когда видишь, что другие ребята также увлечены процессом, это вдохновляет. Кроме того, у нас была возможность поработать с ископаемыми и грунтом, полностью освоить процесс от извлечения материала до его обработки и сохранения", – рассказала она.
По словам Петлюковой, всего в пещере трудились 15 специалистов из разных субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них были молодые ученые из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Красноярска и Севастополя. Они вместе со старшими коллегами внесли свой клад в биологию, геологию, палеонтологию и карстологию.
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