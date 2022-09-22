https://crimea.ria.ru/20220922/kakie-otkrytiya-sdelali-molodye-uchenye-speleologi-v-peschere-tavrida-1124587552.html
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида" - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"
Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T20:36
2022-09-22T20:36
2022-09-22T20:36
крым
пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида"
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно. Об этом рассказала заместитель руководителя Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в Республике Крым Екатерина Петлюкова.Среди открытий молодых специалистов – молочный зуб саблезубой гиены, новые для данной пещеры и периода виды барсука и куницы и частичные останки других древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.По словам участницы молодежной спелео-школы из Екатеринбурга Марии Тарасовой, проект стал возможностью получить новые профессиональные навыки, освоить исследовательские методы работы на современном научном оборудовании.В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина >>По словам Петлюковой, всего в пещере трудились 15 специалистов из разных субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них были молодые ученые из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Красноярска и Севастополя. Они вместе со старшими коллегами внесли свой клад в биологию, геологию, палеонтологию и карстологию.Ранее в Крыму состоялся заезд Морской молодежной биологической школы РГО.
https://crimea.ria.ru/20220726/chto-uvidyat-posetiteli-peschery-tavrida-1123962310.html
https://crimea.ria.ru/20220918/v-krymu-nashli-klad-antichnykh-zolotykh-monet-1124541215.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, пещера, обнаруженная при строительстве трассы "таврида", общество, крым в истории: секреты, факты, фото
Какие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"
Молодые ученые нашли в пещере "Таврида" уникальные для России виды животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Молодые ученые, участвующие в школе для молодых ученых-спелеологов, обнаружили в пещере "Таврида" кости и зубы древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно. Об этом рассказала заместитель руководителя Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в Республике Крым Екатерина Петлюкова.
Среди открытий молодых специалистов – молочный зуб саблезубой гиены, новые для данной пещеры и периода виды барсука и куницы и частичные останки других древних животных, об обитании которых на территории России еще не было известно.
По словам участницы молодежной спелео-школы из Екатеринбурга Марии Тарасовой, проект стал возможностью получить новые профессиональные навыки, освоить исследовательские методы работы на современном научном оборудовании.
"Когда видишь, что другие ребята также увлечены процессом, это вдохновляет. Кроме того, у нас была возможность поработать с ископаемыми и грунтом, полностью освоить процесс от извлечения материала до его обработки и сохранения", – рассказала она.
По словам Петлюковой, всего в пещере трудились 15 специалистов из разных субъектов России в возрасте от 18 до 35 лет. Среди них были молодые ученые из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Красноярска и Севастополя. Они вместе со старшими коллегами внесли свой клад в биологию, геологию, палеонтологию и карстологию.