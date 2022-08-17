https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonese-v-oboronitelnoy-stene-nashli-nadgrobie-antichnogo-voina-1124192243.html
В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина
В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина
Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" при исследовании оборонительных стен древнего городища обнаружили часть надгробия с могилы античного воина с... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T18:44
2022-08-17T18:44
2022-08-17T18:44
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
археология в крыму
культура
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" при исследовании оборонительных стен древнего городища обнаружили часть надгробия с могилы античного воина с необычными элементами и рельефным изображением, уцелевшими спустя более чем две тысячи лет. Об этом РИА Новости Крым рассказала завотделом научной реставрации музея Инга Шведова.В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли >>"Находка относится к крайне эллинистическому некрополю, то есть это конец IV – начало III века до н. э. И это действительно очень редкий тип, который встречается только на Херсонесском некрополе и больше нигде", – рассказала Шведова.Артефакт представляет собой центральную часть мужского надгробия – стелу. О том, что она некогда возвышалась над могилой защитника Херсонеса, свидетельствует изображение длинного меча, круглого щита, а также лука и так называемого защитного коврика, которым по традиции херсонеситы прикрывали ноги усопшего воина. Сохранность рельефов потрясает, говорит ученый.Есть и загадки, добавляет она. В частности, рельефные валики на боковых гранях, которые в подобных находках никогда не встречались."На античной стеле нет ничего лишнего, и каждая деталь несет символическую нагрузку. На всех ранее найденных стелах на боковых гранях нет ничего – они плоские, стесанные, рельефное изображение только на лицевой части. А здесь рельефные валики, причем на одной грани горизонтальные, а на другой – вертикальные. Какой смысл они несли предстоит выяснить искусствоведам", – сказала Шведова.Все это было еще и раскрашено – теперь не разглядеть. Сейчас с находкой работает художник-реставратор, исследуя поверхность в том числе на наличие микроскопических следов пигментов и связующих материалов, так что возможны новые открытия.Стелу обнаружили в одном из шурфов при исследовании перибола – пространства между внутренней оборонительной стеной городища – основной, и внешней – протеихизмой, в которой и был найден артефакт.По одной из версий, надгробие попало сюда с загородного некрополя в качестве строительного блока при ремонте стены. Был он спешным, в связи с нападением врага, или плановым – неизвестно. Еще одно предположение: закладка фрагментов стел в оборонительные стены несла сакральный смысл, согласно которому предки "привлекались" защищать город.В июне археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" при исследовании портового района древнего городища обнаружили оборонительную стену, предположительно гораздо более раннюю, чем та, что столетиями была доступна для обзора в античном полисе.
https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonese-arkheologi-nashli-obereg-s-obrazom-drevneegipetskogo-boga-1124183591.html
https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html
https://crimea.ria.ru/20220815/v-krymu-obnaruzhili-drevniy-gorod-bosporskogo-tsarstva-1124163929.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, археология в крыму, культура, авторы
В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воина
В Херсонесе обнаружили стелу с могилы античного воина возрастом более 2 тысяч лет
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" при исследовании оборонительных стен древнего городища обнаружили часть надгробия с могилы античного воина с необычными элементами и рельефным изображением, уцелевшими спустя более чем две тысячи лет. Об этом РИА Новости Крым
рассказала завотделом научной реставрации музея Инга Шведова.
"Находка относится к крайне эллинистическому некрополю, то есть это конец IV – начало III века до н. э. И это действительно очень редкий тип, который встречается только на Херсонесском некрополе и больше нигде", – рассказала Шведова.
Артефакт представляет собой центральную часть мужского надгробия – стелу. О том, что она некогда возвышалась над могилой защитника Херсонеса, свидетельствует изображение длинного меча, круглого щита, а также лука и так называемого защитного коврика, которым по традиции херсонеситы прикрывали ноги усопшего воина. Сохранность рельефов потрясает, говорит ученый.
"В похожих блоках из нашей коллекции очень много утрат. А эта стела великолепно сохранилась, и в этом ее ценность. Утрачена верхняя часть, венчавшаяся карнизами с пятью антефиксами, и нижняя – основание с шипом, благодаря которому она вставлялась в постамент. Но все рельефные изображения целы. Даже рукоять меча – там тончайшая работа", – рассказала эксперт.
Есть и загадки, добавляет она. В частности, рельефные валики на боковых гранях, которые в подобных находках никогда не встречались.
"На античной стеле нет ничего лишнего, и каждая деталь несет символическую нагрузку. На всех ранее найденных стелах на боковых гранях нет ничего – они плоские, стесанные, рельефное изображение только на лицевой части. А здесь рельефные валики, причем на одной грани горизонтальные, а на другой – вертикальные. Какой смысл они несли предстоит выяснить искусствоведам", – сказала Шведова.
Все это было еще и раскрашено – теперь не разглядеть. Сейчас с находкой работает художник-реставратор, исследуя поверхность в том числе на наличие микроскопических следов пигментов и связующих материалов, так что возможны новые открытия.
Стелу обнаружили в одном из шурфов при исследовании перибола – пространства между внутренней оборонительной стеной городища – основной, и внешней – протеихизмой, в которой и был найден артефакт.
По одной из версий, надгробие попало сюда с загородного некрополя в качестве строительного блока при ремонте стены. Был он спешным, в связи с нападением врага, или плановым – неизвестно. Еще одно предположение: закладка фрагментов стел в оборонительные стены несла сакральный смысл, согласно которому предки "привлекались" защищать город.
В июне археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" при исследовании портового района древнего городища обнаружили оборонительную стену
, предположительно гораздо более раннюю, чем та, что столетиями была доступна для обзора в античном полисе.