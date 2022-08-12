https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-raskopali-netronutye-skifskie-kurgany---chto-nashli-1124147771.html

В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли

В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли - РИА Новости Крым, 12.08.2022

В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли

В Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружены 35 скифских курганов, некоторые из них оказались нетронуты грабителями. Об этом на... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T14:15

2022-08-12T14:15

2022-08-12T14:15

крым в истории: секреты, факты, фото

археология в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружены 35 скифских курганов, некоторые из них оказались нетронуты грабителями. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" сообщил директор Института археологии РАН Николай Макаров.Город варваров в крымской столице — фото >>Кроме того, по его словам, археологи завершили раскопки поселения поздней бронзы на участке строительства объездной дороги в Симферополе.В Херсонесе обнаружили неизвестную оборонительную стену >>"Поселение Багай. Это XII-IX века до н.э. Раскопки дали представление о культуре эпохи бронзы в Крыму. Огромное поселение с очень сложной застройкой, с ритуальными комплексами, с основаниями жилых построек и с находками очень редких бронзовых вещей", - добавил ученый.Ранее в Крыму археологи РАН обнаружили склеп семьи знатного скифа IV века до нашей эры при раскопках курганов на месте строительства объездной. Территория попала в зону строительства объездной автомобильной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное. Раскопки начались весной по заказу АО "ВАД".

https://crimea.ria.ru/20220411/toporiki-tora-v-sklepakh--arkheologi-o-khristianizatsii-kryma-1122911982.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, археология в крыму, крым