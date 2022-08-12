В Крыму раскопали нетронутые скифские курганы - что нашли
35 скифских курганов обнаружены в Крыму, некоторые из них оказались нетронуты грабителями
© Фото: pixabay.comАрхеологические раскопки
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма, в районе села Перевальное обнаружены 35 скифских курганов, некоторые из них оказались нетронуты грабителями. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" сообщил директор Института археологии РАН Николай Макаров.
"Обнаруженные курганы исключительно интересны для изучения погребальных конструкций IV века - сложных погребальных сооружений с дромосами, склепами. Они дали прекрасные наборы украшений - в общем довольно характерные для Крыма, но сейчас все документируется гораздо подробнее, и мы можем гораздо лучше представить и погребальный обряд, и расположение вещей в этих интереснейших погребальных комплексах", - рассказал Макаров.
Кроме того, по его словам, археологи завершили раскопки поселения поздней бронзы на участке строительства объездной дороги в Симферополе.
"Поселение Багай. Это XII-IX века до н.э. Раскопки дали представление о культуре эпохи бронзы в Крыму. Огромное поселение с очень сложной застройкой, с ритуальными комплексами, с основаниями жилых построек и с находками очень редких бронзовых вещей", - добавил ученый.
Ранее в Крыму археологи РАН обнаружили склеп семьи знатного скифа IV века до нашей эры при раскопках курганов на месте строительства объездной. Территория попала в зону строительства объездной автомобильной дороги вокруг Симферополя на участке Донское – Перевальное. Раскопки начались весной по заказу АО "ВАД".
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