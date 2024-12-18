https://crimea.ria.ru/20241218/azerbaydzhanu-ne-nuzhna-turetskaya-voennaya-baza--prezident-aliev-1142702771.html

Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев

Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев

Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, заявил в интервью... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T06:04

2024-12-18T06:04

2024-12-18T06:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.Президент назвал "информационными вбросами" сообщения о якобы планах разместить турецкую военную базу в Азербайджане, так как сегодня "практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира". По словам Алиева, эти сообщения носят характер "политических спекуляций".В Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, напомнил он.Алиев указал, что за более чем 30 лет военного сотрудничества стран Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки. Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций"."Мы очень благодарны нашим турецким друзьям за такое содействие", – заключил президент.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, сотрудничество, политика, новости, в мире