https://crimea.ria.ru/20241218/azerbaydzhanu-ne-nuzhna-turetskaya-voennaya-baza--prezident-aliev-1142702771.html
Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев
Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев
Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, заявил в интервью... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T06:04
2024-12-18T06:04
2024-12-18T06:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.Президент назвал "информационными вбросами" сообщения о якобы планах разместить турецкую военную базу в Азербайджане, так как сегодня "практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира". По словам Алиева, эти сообщения носят характер "политических спекуляций".В Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, напомнил он.Алиев указал, что за более чем 30 лет военного сотрудничества стран Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки. Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций"."Мы очень благодарны нашим турецким друзьям за такое содействие", – заключил президент.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ильхам алиев, дмитрий киселев, россия, азербайджан, сотрудничество, политика, новости, в мире
Азербайджану не нужна турецкая военная база – президент Алиев
Глава Азербайджана Алиев: стране не нужна турецкая военная база
06:04 18.12.2024 (обновлено: 06:24 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Вбросы в СМИ о якобы планах Турции создать военную базу в Азербайджане являются политическими спекуляциями, в ее появлении нет необходимости, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Если коротко – не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет", – сказал Алиев в интервью, которое провел гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент назвал "информационными вбросами" сообщения о якобы планах разместить турецкую военную базу в Азербайджане, так как сегодня "практически невозможно скрыть ни одну военную базу ни в одной точке мира". По словам Алиева, эти сообщения носят характер "политических спекуляций".
В Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную военную помощь в случае угрозы и в случае агрессии, напомнил он.
"Это обязательство и Азербайджана, и Турции прийти на помощь в случае, если та или другая страна столкнется с внешней угрозой, внешней агрессией. Поэтому этот пункт декларации, по существу, делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории", – пояснил президент.
Алиев указал, что за более чем 30 лет военного сотрудничества стран Турция и ее военные структуры сыграли большую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боеспособности, планированию операций, анализу ситуации, потенциалу военной разведки. Он подчеркнул, что Баку благодаря Анкаре добился "высокой степени операбельности военных операций".
"Мы очень благодарны нашим турецким друзьям за такое содействие", – заключил президент.