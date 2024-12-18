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В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает постпредство РФ при международной организации. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T08:20

2024-12-18T08:20

2024-12-18T08:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает постпредство РФ при международной организации.За документ проголосовали 119 государств, в основном это постсоветские страны, а также государства Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.Воздержались 10 государств, в том числе Турция и Швейцария.Как отметила в своем выступлении заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая, резолюция является тематической и направлена на диалог и сотрудничество, а не на "навешивание ярлыков". Обозначенные в ней проблемы имеют трансграничный характер и затрагивают ситуацию во многих странах мира.Документ рекомендует государствам "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны"."Государства, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Борьба против этого зла одна из важнейших задач ООН", - сказала дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистовНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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