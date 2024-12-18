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В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает постпредство РФ при международной организации. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T08:20
2024-12-18T08:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает постпредство РФ при международной организации.За документ проголосовали 119 государств, в основном это постсоветские страны, а также государства Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.Воздержались 10 государств, в том числе Турция и Швейцария.Как отметила в своем выступлении заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая, резолюция является тематической и направлена на диалог и сотрудничество, а не на "навешивание ярлыков". Обозначенные в ней проблемы имеют трансграничный характер и затрагивают ситуацию во многих странах мира.Документ рекомендует государствам "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны"."Государства, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Борьба против этого зла одна из важнейших задач ООН", - сказала дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героизация нацистов и их приспешников недопустима – заявление ОДКБВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистовНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
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оон, генассамблея оон, реабилитация нацизма, нацизм, в мире, украина, россия, новости
В ООН приняли резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН 119-ю голосами приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

08:20 18.12.2024
 
© ED JONESЗаседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 30 сентября 2022 года. Фото AFP
Заседание Совета Безопасности ООН в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 30 сентября 2022 года. Фото AFP
© ED JONES
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, сообщает постпредство РФ при международной организации.
За документ проголосовали 119 государств, в основном это постсоветские страны, а также государства Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Против высказались 53 страны, включая Украину, США, Германию, Францию, Канаду, Японию, Чехию, Венгрию, Грузию, Италию, Словакию, Словению и другие.
Воздержались 10 государств, в том числе Турция и Швейцария.
Как отметила в своем выступлении заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая, резолюция является тематической и направлена на диалог и сотрудничество, а не на "навешивание ярлыков". Обозначенные в ней проблемы имеют трансграничный характер и затрагивают ситуацию во многих странах мира.
Документ рекомендует государствам "принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны".
"Государства, голосующие за резолюцию, поддерживают усилия против отрицания нашей общей истории, против нацизма, против расистской и ксенофобской риторики, против проявлений исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма. Борьба против этого зла одна из важнейших задач ООН", - сказала дипломат.
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