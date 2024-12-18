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Коллегия выборщиков США утвердила победу Трампа - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Коллегия выборщиков США утвердила победу Трампа
Коллегия выборщиков США утвердила победу Трампа - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Коллегия выборщиков США утвердила победу Трампа
Коллегия выборщиков США официально утвердила победу Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает CNN. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T08:04
2024-12-18T08:04
дональд трамп
сша
выборы президента сша
политика
в мире
новости
джей ди вэнс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коллегия выборщиков США официально утвердила победу Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает CNN.По данным телеканала, Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс набрали по 312 голосов выборщиков, а их соперники Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц – 226 голосов. Для избрания необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538.Уточняется, что 6 января состоится заседание Конгресса, чтобы официально подсчитать голоса избирателей и объявить Трампа и Вэнса следующими президентом и вице-президентом США. Они вступят в должность 20 января 2025 года.Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 47,4%. Позже Трамп в ходе выступления перед сторонниками заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире. В частности, одной из главных своих задач, по словам самого Трампа, он считает урегулирование конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликтаЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на УкраинеМнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля - Песков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, сша, выборы президента сша, политика, в мире, новости, джей ди вэнс
Коллегия выборщиков США утвердила победу Трампа

Коллегия выборщиков утвердила победу Дональда Трампа на выборах президента США

08:04 18.12.2024
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коллегия выборщиков США официально утвердила победу Дональда Трампа на президентских выборах, сообщает CNN.
По данным телеканала, Трамп и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс набрали по 312 голосов выборщиков, а их соперники Камала Харрис и губернатор Миннесоты Тим Уолц – 226 голосов. Для избрания необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538.
Уточняется, что 6 января состоится заседание Конгресса, чтобы официально подсчитать голоса избирателей и объявить Трампа и Вэнса следующими президентом и вице-президентом США. Они вступят в должность 20 января 2025 года.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис – 47,4%. Позже Трамп в ходе выступления перед сторонниками заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире. В частности, одной из главных своих задач, по словам самого Трампа, он считает урегулирование конфликта на Украине.
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Дональд ТрампСШАВыборы президента СШАПолитикаВ миреНовостиДжей Ди Вэнс
 
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