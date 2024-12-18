https://crimea.ria.ru/20241218/strashnye-tsifry-skolko-mirnykh-zhiteley-ubili-vsu-v-donbasse-1142688055.html

Страшные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в Донбассе

Страшные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Страшные цифры: сколько мирных жителей убили ВСУ в Донбассе

С 2014 года украинские боевики убили почти 9,5 тысяч мирных жителей Донбасса, в том числе сотни детей. Такую статистику привела омбудсмен Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T08:57

2024-12-18T08:57

2024-12-18T08:57

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. С 2014 года украинские боевики убили почти 9,5 тысяч мирных жителей Донбасса, в том числе сотни детей. Такую статистику привела омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в рамках презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".По ее данным, в числе убитых – 245 детей разных возрастов, в том числе младенцы. Почти 15 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, в том числе 168 детей. Более 40 малышей остались инвалидами."Военные преступления не имеют срока давности. И всех, кто в этом повинен, обязательно настигнет возмездие. Факты и фиксация преступлений помогут не забыть ни одного преступника, которые прямо сейчас издеваются над нашими людьми, убивают наших людей", – сказала омбудсмен.За 10 лет Следственный комитет РФ возбудил около 4,5 тысяч уголовных дел по факту преступлений, совершенных киевской властью, представителями украинских силовых структур, националистов и нацистов всех мастей против мирного населения на Украине. Сотни преступников уже получили реальные сроки сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В докладе "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" представлены собранные Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов показания пострадавших и свидетелей массового расстрела вооруженными силами Украины мирных граждан города.Согласно показаниям свидетелей, резня гражданского населения осуществлялась ВСУ при отступлении, начиная с 22 октября. В некоторых случаях свидетели слышали грузинскую и французскую речь. Данные грубейшие нарушения Женевских конвенций квалифицируются как военные преступления и не имеют срока давности. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов требует наказания организаторов резни по всей строгости закона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный фашизм на Украине: от анекдотов про москалей до нацизмаФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителейНацизм стал нормой киевского режима - Матвиенко о трагедии в Одессе 2 мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), общество, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости