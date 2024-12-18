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Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИД - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИД
Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИД - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИД
Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T11:17
2024-12-18T11:17
министерство иностранных дел рф (мид рф)
марина захарова
игорь кириллов
теракт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Задержан подозреваемый в совершении теракта. Гражданин Узбекистана пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Ранее Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин об убийстве Кириллова: преступная суть киевского режима очевиднаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря КирилловаНе прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
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РИА Новости Крым
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96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), марина захарова, игорь кириллов, теракт, новости
Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИД

Игорь Кириллов сильно мешал Западу - Захарова

11:17 18.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Москва понимает цели теракта против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, он сильно мешал Западу заниматься подлогом по теме химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Мы хорошо понимаем, против чего был направлен этот очередной теракт. Мы понимаем его глубинные цели и причины. Мы слышим, как на Западе, на площадках международных организаций… начинают говорить, что нужно все-таки реанимировать тему химического оружия, якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии. Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им сильно мешал все эти годы заниматься подлогом", - сказала она.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Задержан подозреваемый в совершении теракта. Гражданин Узбекистана пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Ранее Захарова заявила, что теракт стал результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, а все, кто замалчивает это преступление, становятся прямыми соучастниками преступления.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Марина ЗахароваИгорь КирилловТерактНовости
 
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