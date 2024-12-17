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Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова

Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов системно разоблачал преступления западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:12

2024-12-17T10:12

2024-12-17T10:12

утраты

игорь кириллов

войска рхбз

мария захарова

константин косачев

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов системно разоблачал преступления западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Кириллов "с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов", в том числе натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, а также смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после гибели Кириллова также рассказал о тесном взаимодействии с ним в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. По словам Косачева, Кириллов оказал неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь."Он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества - порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.Он назвал гибель генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Кириллова невосполнимой потерей."Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - заявил Косачев.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром. Возбуждено уголовное дело.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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утраты, игорь кириллов, войска рхбз, мария захарова, константин косачев, министерство иностранных дел рф (мид рф), совет федерации, новости