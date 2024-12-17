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Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова
Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов системно разоблачал преступления западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:12
2024-12-17T10:12
утраты
игорь кириллов
войска рхбз
мария захарова
константин косачев
министерство иностранных дел рф (мид рф)
совет федерации
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов системно разоблачал преступления западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Кириллов "с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов", в том числе натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, а также смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после гибели Кириллова также рассказал о тесном взаимодействии с ним в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. По словам Косачева, Кириллов оказал неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь."Он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества - порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.Он назвал гибель генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Кириллова невосполнимой потерей."Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - заявил Косачев.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром. Возбуждено уголовное дело.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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утраты, игорь кириллов, войска рхбз, мария захарова, константин косачев, министерство иностранных дел рф (мид рф), совет федерации, новости
Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели Кириллова

В Совфеде назвали невосполнимой потерей гибель начальника РХБЗ Кириллова

10:12 17.12.2024
 
© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанкИгорь Кириллов, Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации
Игорь Кириллов, Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов системно разоблачал преступления западных стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Кириллов "с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов", в том числе натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, а также смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине.
"Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду", - отметила Захарова.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев после гибели Кириллова также рассказал о тесном взаимодействии с ним в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. По словам Косачева, Кириллов оказал неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь.
"Он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества - порядочность, внимательность и стрессоустойчивость. Мы подружились и не теряли друг друга и по завершении расследования", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
Он назвал гибель генерал-лейтенанта РХБЗ ВС России Кириллова невосполнимой потерей.
"Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - заявил Косачев.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве во вторник утром. Возбуждено уголовное дело.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
08:40
Игорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ
УтратыИгорь КирилловВойска РХБЗМария ЗахароваКонстантин КосачевМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Совет ФедерацииНовости
 
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