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При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов - РИА Новости Крым, 17.12.2024
При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T08:36
2024-12-17T09:27
игорь кириллов
новости
москва
происшествия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел ранним утром 17 декабря, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщал ранее официальный Tekegram-канал СК России по Москве.По данным следствия, на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 терактов предотвратили в России с начала годаВзрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военныйГотовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые
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РИА Новости Крым
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игорь кириллов, новости, москва, происшествия, взрыв
При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве

08:36 17.12.2024 (обновлено: 09:27 17.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов во время брифинга. Стоп-кадр с видео, предоставленного пресс-службой Минобороны РФ
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов во время брифинга. Стоп-кадр с видео, предоставленного пресс-службой Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел ранним утром 17 декабря, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщал ранее официальный Tekegram-канал СК России по Москве.

"В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", – сказано в сообщении СК.

По данным следствия, на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.
Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.
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