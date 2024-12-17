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При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов - РИА Новости Крым, 17.12.2024

При взрыве в Москве погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T08:36

2024-12-17T08:36

2024-12-17T09:27

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москва

происшествия

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел ранним утром 17 декабря, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщал ранее официальный Tekegram-канал СК России по Москве.По данным следствия, на Рязанском проспекте было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 терактов предотвратили в России с начала годаВзрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военныйГотовили теракт в госучреждении: в Дагестане задержаны подозреваемые

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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