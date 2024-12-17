https://crimea.ria.ru/20241217/den-raketnykh-voysk-strategicheskogo-naznacheniya--infografika-1142649950.html

День Ракетных войск стратегического назначения – инфографика

День Ракетных войск стратегического назначения – инфографика - РИА Новости Крым, 17.12.2024

День Ракетных войск стратегического назначения – инфографика

Ежегодно 17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения, являющихся ключевым элементом ядерного сдерживания и гарантом... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T09:32

2024-12-17T09:32

2024-12-17T09:32

инфографика

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

ядерное сдерживание

рвсн

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Ежегодно 17 декабря в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения, являющихся ключевым элементом ядерного сдерживания и гарантом национальной безопасности страны.Интересные факты о Ракетных войсках стратегического назначения – в инфографике РИА Новости Крым.Праздник официально установлен в 1995 году указом президента России. Дата была выбрана не случайно — 17 декабря 1959 года было подписано постановление Совета Министров СССР о создании Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).Основанием для формирования РВСН стало обострение отношений между Советским Союзом и США в 1950-х годах, когда на фоне холодной войны и гонки вооружений СССР начал активно развивать ракетные технологии.В 1959 году был образован отдельный род войск, предназначенных для хранения, обслуживания и эксплуатации стратегических межконтинентальных баллистических ракет (МБР), оснащенных ядерными боеголовками, которые могли бы быть использованы для обеспечения обороны и стратегических ударов на большие расстояния. С тех пор РВСН играли важнейшую роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении безопасности страны.В 1960-е годы СССР активно наращивал мощь своих ракетных войск, разрабатывались новые более совершенные МБР, способные преодолевать большие расстояния, что дало стране возможность конкурировать с США в ядерной гонке.Одним из знаковых моментов в истории РВСН стал Карибский кризис 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны. Наличие мощного ракетного арсенала в СССР и США в значительной степени повлияло на исход конфликта.В 1970-е и 1980-е годы Ракетные войска стратегического назначения продолжали укреплять свои позиции. На этот период пришлась активная разработка новых подвижных ракетных комплексов.После распада Советского Союза войска продолжили свое существование как ключевой элемент ядерного щита России. В 1992 году был подписан указ президента РФ о создании Вооруженных сил Российской Федерации, и РВСН стали их частью. В этот период началась модернизация существующих систем вооружений, а также разработка новых ракетных комплексов.В настоящее время состав РВСН входят несколько ракетных армий и дивизий, как с шахтными пусковыми установками, так и с мобильными ракетными комплексами. Кроме того, стратегические войска включают в себя космодромы, полигоны, отдельную научно-исследовательскую станцию, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры по подготовке младших специалистов и школу техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, инфографика, вооруженные силы россии, ядерное сдерживание, рвсн