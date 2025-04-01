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Стелу "Феодосия — город воинской славы" изготавливает известный скульптор
Стелу "Феодосия — город воинской славы" изготавливает известный скульптор - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Стелу "Феодосия — город воинской славы" изготавливает известный скульптор
Работы по установке стелы "Феодосия — город воинской славы" ведутся поэтапно, автор барельефов - известный российский скульптор Салават Щербаков. Об этом... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T17:45
2025-04-01T17:45
2025-04-01T17:20
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игорь ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Работы по установке стелы "Феодосия — город воинской славы" ведутся поэтапно, автор барельефов - известный российский скульптор Салават Щербаков. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.Он уточнил, что основание и постамент для установки стелы уже выполнены. Первую часть облицовочного материала привезли. Композицию также дополнят барельефы, рассказывающие о важных моментах, связанных с ратной историей города.Салават Щербаков также принимал основное участие в создании памятника "Вежливым людям" в Симферополе и мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма" в Бахчисарайском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкайский "Колодец жизни" отремонтируют ко Дню освобождения КерчиВ Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятникаВ Крыму к 80-летию Победы восстановят пять мемориалов
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память, игорь ткаченко, феодосия, памятники крыма, новости крыма, крым, городская среда
Стелу "Феодосия — город воинской славы" изготавливает известный скульптор
Стелу "Феодосия — город воинской славы" изготавливает известный скульптор Салават Щербаков