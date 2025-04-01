https://crimea.ria.ru/20250401/smena-podryadchika---chto-so-srokami-stroyki-kos-yuzhnye-v-sevastopole-1145371595.html

Смена подрядчика - что со сроками стройки КОС "Южные" в Севастополе

Смена подрядчика - что со сроками стройки КОС "Южные" в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Смена подрядчика - что со сроками стройки КОС "Южные" в Севастополе

Власти Севастополя расторгли контракт с подрядчиком строительства канализационных очистных сооружений "Южные", но это не повлияет на сроки возведения объекта... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T19:21

2025-04-01T19:21

2025-04-01T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя расторгли контракт с подрядчиком строительства канализационных очистных сооружений "Южные", но это не повлияет на сроки возведения объекта. Об этом заявил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Все оставшиеся деньги, по его словам, находятся на казначейских счетах и контролируются городом. Новым подрядчиком выступит непосредственный исполнитель, официальный основной субгенподрядчик по данному объекту — компания "Трансстройиндустрия"."На срок завершения работ данная процедура никак не повлияет. Работы на КОС "Южные" продолжаются, степень готовности объекта соответствует плану-графику реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", - заверил губернатор.Строительство комплекса очистных сооружений "Южные" в Севастополе планируют завершить в конце 2025 года, заявлял губернатор Михаил Развожаев ранее. Строительство началось в 2022 году. Согласно проекту, протяженностью подводного трубопровода составит 1 708 метров. Это позволит нормализовать экологическую ситуацию в Балаклавской бухте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годамиКогда на всем крымском побережье появится система водоотведенияКрым получит два десятка новых очистных сооружений - сроки и локации

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости севастополя, строительство кос в крыму, михаил развожаев, крым, новости крыма