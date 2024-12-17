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Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
Жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T10:03
2024-12-17T10:03
2024-12-17T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Уточняется, что Киевским районным судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Севастополе 48-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Мужчина поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем пограничной службы Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных УкраинеКрымчанина признали виновным в госизмене - приговор судаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд
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ялта, крым, новости крыма, срочные новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), арест
Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ
Жителя Ялты арестовали за передачу украинской разведке сведений о передвижении ВС РФ
10:03 17.12.2024 (обновлено: 10:13 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.
"Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Республики Крым", - отметили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Уточняется, что Киевским районным судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Севастополе 48-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
. Мужчина поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем пограничной службы Украины.
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