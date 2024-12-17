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Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Жителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

Жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T10:03

2024-12-17T10:03

2024-12-17T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Жителя Ялты арестовали за то, что он передавал спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму, сообщили в ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ жителя города Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным ведомства, задержанный через Telegram установил контакт с сотрудником военной разведки Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Уточняется, что Киевским районным судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Ранее в Севастополе 48-летнего местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Мужчина поддерживал конфиденциальное сотрудничество с представителем пограничной службы Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 15 лет за передачу данных о военных УкраинеКрымчанина признали виновным в госизмене - приговор судаКрымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в суд

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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