https://crimea.ria.ru/20241217/za-ubiystvom-kirillova-stoyat-spetssluzhby-ukrainy---smi-1142673723.html

За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ

За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 17.12.2024

За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T11:46

2024-12-17T11:46

2024-12-17T11:46

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы россии

украина

сми

теракт

новости

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ

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Территория двора на Рязанском проспекте в Москве, где был взрыв, оцеплена Территория двора на Рязанском проспекте в Москве, где был взрыв, оцеплена, там работают правоохранители и медики, передает корреспондент РИА Новости 2024-12-17T11:46 true PT0M13S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы россии, украина, сми, теракт, новости, сбу (служба безопасности украины), видео