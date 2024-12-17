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За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 17.12.2024
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ
Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T11:46
2024-12-17T11:46
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы россии
украина
сми
теракт
новости
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не прятался за спинами: заявления МИД и Совфеда после гибели КирилловаИгорь Кириллов – биография начальника войск РХБЗ
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Территория двора на Рязанском проспекте в Москве, где был взрыв, оцеплена
Территория двора на Рязанском проспекте в Москве, где был взрыв, оцеплена, там работают правоохранители и медики, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости Крым
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игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы россии, украина, сми, теракт, новости, сбу (служба безопасности украины), видео
За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
2024-12-17T11:46
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За убийством Кириллова стоят спецслужбы Украины - СМИ

Игорь Кириллов убит в ходе операции спецслужб Украины - СМИ

11:46 17.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве", — говорится в сообщении.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Игорь Кириллов родился в Костроме, окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Носил воинское звание генерал-лейтенанта. С апреля 2017 года возглавлял войска РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации. Был награжден звездой Героя Труда. Игорю Кириллову было 54 года.
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