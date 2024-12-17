https://crimea.ria.ru/20241217/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-rastut---dannye-za-sutki-1142686532.html

Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки

Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны России во вторник. РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T14:33

2024-12-17T14:33

2024-12-17T15:43

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

министерство обороны рф

новости

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны России во вторник.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий поразили формирования шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиковСуточные потери ВСУ в Курской областиРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, потери всу