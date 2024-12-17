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Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки
Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны России во вторник. РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T14:33
2024-12-17T15:43
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
новости
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны России во вторник.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий поразили формирования шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ и другие вооружения и технику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиковСуточные потери ВСУ в Курской областиРоссийская армия освободила еще один населенный пункт в Курской области
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7 495 645-6601
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, новости, потери всу
Потери ВСУ в Курской области растут - данные за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли еще 260 боевиков в Курской области

14:33 17.12.2024 (обновлено: 15:43 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны России во вторник.
"За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, пять автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий поразили формирования шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 боевых бронированных машин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ и другие вооружения и технику.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьМинистерство обороны РФНовостиПотери ВСУ
 
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