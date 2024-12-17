https://crimea.ria.ru/20241217/minzdrav-soobschil-o-sostoyanii-postradavshego-pri-chp-v-kerchenskom-prolive-1142684681.html

ЧП в Керченском проливе: в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего

ЧП в Керченском проливе: в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего - РИА Новости Крым, 17.12.2024

ЧП в Керченском проливе: в минздраве рассказали о состоянии пострадавшего

Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Керчь, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T14:22

2024-12-17T14:22

2024-12-17T14:39

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Состояние моряка, спасенного с тонущего танкера в Керченском проливе и госпитализированного в Керчь, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.По данным профильного министерства, пострадавший продолжает лечение в медицинской организации.Пациент был госпитализирован в отделение нейрохирургии в состоянии средней тяжести, сообщалось накануне.Всего 11 человек, пострадавших в результате крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе, остаются в больнице Анапы. Девять из них – в состоянии средней тяжести. Двое – в тяжелом состоянии.ЧП произошло в воскресенье в Керченском проливе. Из-за шторма потерпели бедствие танкеры "Волгонефть-212" с экипажем в 13 человек и "Волгонефть-239", на его борту находился экипаж из 14 человек. В МЧС России сообщили, что танкер "Волгонефть 212" сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф.В ходе спасательной операции с "Волгонефть-212" были эвакуированы 13 моряков, один член экипажа погиб. Утром в понедельник была успешно завершена спасательная операция членов экипажа второго танкера.Все о ситуации с потерпевшими крушение танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил делаРежим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов на побережьеМазут после ЧП в Керченском проливе может достичь заповедной зоны Крыма

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости, новости крыма, больница, минздрав крыма, керченский пролив, происшествия