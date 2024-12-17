https://crimea.ria.ru/20241217/v-krymu-rastet-chislo-zayavok-na-obrazovatelnye-kredity-s-gospodderzhkoy--1142679313.html
В Крыму растет число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
В Крыму растет число заявок на образовательные кредиты с господдержкой - РИА Новости Крым, 17.12.2024
В Крыму растет число заявок на образовательные кредиты с господдержкой
С июля 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) принял более пяти тысяч заявок на образовательный кредит с государственной поддержкой; при этом в 2024 году... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T12:42
2024-12-17T12:42
2024-12-17T12:42
рнкб (пао)
втб
кредит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. С июля 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) принял более пяти тысяч заявок на образовательный кредит с государственной поддержкой; при этом в 2024 году спрос на такие кредиты увеличился вдвое – с начала года в банк поступило больше 3,5 тысяч заявок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.Там пояснили, что чаще кредит берут на получение высшего образования, реже — для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.По данным банка, порядка 80% от всех полученных заявок подаются дистанционно. Средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой в этом году составил 415 тысяч рублей. Сумма кредита может составлять от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Оформить кредит может студент высшего или среднего профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил договор об оказании платных образовательных услуг, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), втб, кредит, образование в крыму и севастополе, высшее образование, финансы, банк, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. С июля 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) принял более пяти тысяч заявок на образовательный кредит с государственной поддержкой; при этом в 2024 году спрос на такие кредиты увеличился вдвое – с начала года в банк поступило больше 3,5 тысяч заявок, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Там пояснили, что чаще кредит берут на получение высшего образования, реже — для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.
"Подать заявку на получение образовательного кредита можно лично в отделении банка или онлайн. Уровень одобрения таких кредитов высокий — более 85%", – сказал вице-президент – директор департамента розничного бизнеса Александр Козинкин, его слова приводит пресс-служба.
По данным банка, порядка 80% от всех полученных заявок подаются дистанционно. Средний чек образовательного кредита с государственной поддержкой в этом году составил 415 тысяч рублей. Сумма кредита может составлять от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, но не должна превышать стоимости обучения.
Оформить кредит может студент высшего или среднего профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил договор об оказании платных образовательных услуг, пояснили в пресс-службе.