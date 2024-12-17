https://crimea.ria.ru/20241217/razliv-mazuta-na-kubani-spasateli-pristupili-k-likvidatsii-chp-1142677947.html

Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП

Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП

На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T12:10

2024-12-17T12:10

2024-12-17T12:19

россия

новости

мчс краснодарского края

вениамин кондратьев

керченский пролив

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

танкер "волгонефть-212"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Во вторник специалисты при мониторинге береговой полосы обнаружили пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Читайте также на РИА Новости Крым:После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФОбыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров

россия

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мчс краснодарского края, вениамин кондратьев, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер "волгонефть-212"