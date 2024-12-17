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Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП
Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП
На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T12:10
2024-12-17T12:19
россия
новости
мчс краснодарского края
вениамин кондратьев
керченский пролив
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
танкер "волгонефть-212"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Во вторник специалисты при мониторинге береговой полосы обнаружили пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:После крушения танкеров нефть вынесло на побережье Краснодарского края Мазут на дне – о ситуации в Керченском проливе рассказали в Минприроды РФОбыски и допросы: в СК рассказали о расследовании крушения танкеров
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россия, новости, мчс краснодарского края, вениамин кондратьев, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, танкер "волгонефть-212"
Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП

На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута

12:10 17.12.2024 (обновлено: 12:19 17.12.2024)
 
© Telegram Вениамин КондратьевСпасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.
Спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. На Кубани спасатели начали ликвидировать последствия разлива мазута, который произошел после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Во вторник специалисты при мониторинге береговой полосы обнаружили пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

"Спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе",- проинформировал Кондратьев.

Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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РоссияНовостиМЧС Краснодарского краяВениамин КондратьевКерченский проливТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеТанкер "Волгонефть-212"
 
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