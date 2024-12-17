https://crimea.ria.ru/20241217/novosti-svo-esche-bolee-1600-boevikov-lishilas-ukraina-za-sutki-1142687492.html
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки
Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек, также украинские боевики потеряли технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:10
2024-12-17T15:10
2024-12-17T15:28
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_8d7c5f37f32f6a37fb0f6a59719cb24a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек, также украинские боевики потеряли технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих, танк, три пикапа, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики, уничтожили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубицу Д-30, орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 11 контратак ВСУ. Противник потерял свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили четыре контратаки. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, САУ "Акация", гаубицу Д-30, а также американский бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPrо и САУ Paladin.Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 70 военнослужащих, пять автомобилей, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорийУкраина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_123fbb1a7ac3562266e971191596b45b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, инфографика, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки
Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек – Минобороны
15:10 17.12.2024 (обновлено: 15:28 17.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек, также украинские боевики потеряли технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих, танк, три пикапа, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики
, уничтожили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубицу Д-30, орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 11 контратак ВСУ. Противник потерял свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили четыре контратаки. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, САУ "Акация", гаубицу Д-30, а также американский бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPrо и САУ Paladin.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 70 военнослужащих, пять автомобилей, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: