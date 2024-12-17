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Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки
Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек, также украинские боевики потеряли технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:10
2024-12-17T15:28
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек, также украинские боевики потеряли технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.Бойцы группировки войск "Запад" отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих, танк, три пикапа, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики, уничтожили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубицу Д-30, орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 11 контратак ВСУ. Противник потерял свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили четыре контратаки. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, САУ "Акация", гаубицу Д-30, а также американский бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPrо и САУ Paladin.Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 70 военнослужащих, пять автомобилей, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны РФ назвал площадь освобожденных за год территорийУкраина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО - Белоусов Армия России освободила 189 населенных пунктов в этом году – Путин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, инфографика, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: еще более 1600 боевиков лишилась Украина за сутки

Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек – Минобороны

15:10 17.12.2024 (обновлено: 15:28 17.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили свыше 1600 человек, также украинские боевики потеряли технику и вооружение, в том числе западного образца. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 70 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.
Бойцы группировки войск "Запад" отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили более 500 военнослужащих, танк, три пикапа, САУ "Гвоздика", четыре гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики, уничтожили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе Stryker и М113 производства США, четыре боевые бронированные машины "Казак", три автомобиля, гаубицу Д-30, орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили 11 контратак ВСУ. Противник потерял свыше 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113, боевую бронированную машину HMMWV и гаубицу М777 производства США, пять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили четыре контратаки. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, пять автомобилей, САУ "Акация", гаубицу Д-30, а также американский бронеавтомобиль HMMWV, две боевые бронированные машины MaxxPrо и САУ Paladin.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили свыше 70 военнослужащих, пять автомобилей, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.
Сводка Минобороны РФСводка Минобороны РФ
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