https://crimea.ria.ru/20241217/musulmane-kryma-zaschischeny-ot-vliyaniya-radikalov-i-ekstremistov--zayavlenie-1142680978.html
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
В Крыму и в России в целом предприняты все меры для защиты мусульман от влияния радикалов, экстремистов и террористов, которые пытаются спровоцировать конфликты РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T16:38
2024-12-17T16:38
2024-12-17T16:38
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крымские татары
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и в России в целом предприняты все меры для защиты мусульман от влияния радикалов, экстремистов и террористов, которые пытаются спровоцировать конфликты на религиозной почве. Об этом говорится в обращении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар к членам Организации исламского сотрудничества (ОИС).В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Делегаты также отметили, что мусульмане Крыма выступают против деструктивных течений и не имеют ничего общего с членами и последователями запрещенных в России террористических организаций.Участники съезда также подчеркнули, что крымские татары-мусульмане "живут на своей родной земле и имеют равные права для того, чтобы свободно изучать и исповедовать традиционный ислам, участвовать в различных проектах и мусульманских форумах, благотворительных акциях и программах".Делегаты также пригласили членов ОИС посетить Крым и лично увидеть жизнь мусульман на полуострове, чтобы способствовать распространению достоверной и объективной информации о Крыме и его положительных изменениях, в том числе в религиозной сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"Крымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеАксенов назвал самый главный фактор успешного развития Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, крымские татары, съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар , политика, крым многонациональный, экстремизм, мусульмане
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
В Крыму приняты меры для защиты мусульман от экстремистов – крымско-татарские депутаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и в России в целом предприняты все меры для защиты мусульман от влияния радикалов, экстремистов и террористов, которые пытаются спровоцировать конфликты на религиозной почве. Об этом говорится в обращении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар к членам Организации исламского сотрудничества (ОИС).
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
"Сегодня в нашей республике и в стране в целом предприняты все меры для того, чтобы защитить мусульман от радикалов, экстремистов и террористов, которые пытаются спровоцировать конфликты на религиозной почве, посеять смуту между представителями разных конфессий", - говорится в обращении.
Делегаты также отметили, что мусульмане Крыма выступают против деструктивных течений и не имеют ничего общего с членами и последователями запрещенных в России террористических организаций.
Участники съезда также подчеркнули, что крымские татары-мусульмане "живут на своей родной земле и имеют равные права для того, чтобы свободно изучать и исповедовать традиционный ислам, участвовать в различных проектах и мусульманских форумах, благотворительных акциях и программах".
Делегаты также пригласили членов ОИС посетить Крым и лично увидеть жизнь мусульман на полуострове, чтобы способствовать распространению достоверной и объективной информации о Крыме и его положительных изменениях, в том числе в религиозной сфере.
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