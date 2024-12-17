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Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"
Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"
Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова. Об этом говорится в обращении съезда... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:55
2024-12-17T15:58
крым
новости крыма
крымские татары
съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар
симферополь
политика
антониу гутерриш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова. Об этом говорится в обращении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности международной организации.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Как отмечается в обращении, за 10 лет крымчане "десятки раз подвергались различным санкциям" за выбор в пользу России.Делегаты съезда выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским, и этот вопрос является лишь "вопросом времени"."Крым – Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников, еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома – это положение, принимаемое без доказательств", - подчеркнули авторы обращения.Крымско-татарские депутаты также напомнили Гутерришу и членам Совбеза ООН об энергетической и водной блокадах Крыма, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых "меджлисовцев"*.Однако Крым, "будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку центра", - подчеркнули делегаты.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Турция не признает КрымБританский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"
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4.7
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крым, новости крыма, крымские татары, съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар , симферополь, политика, антониу гутерриш, оон, крым многонациональный
Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"

Крымские татары призвали ООН признать Крым частью России

15:55 17.12.2024 (обновлено: 15:58 17.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Илья СелезнёвКрымскотатарский, российский и крымский флаги
Крымскотатарский, российский и крымский флаги - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым . Илья Селезнёв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова. Об этом говорится в обращении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности международной организации.
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
Как отмечается в обращении, за 10 лет крымчане "десятки раз подвергались различным санкциям" за выбор в пользу России.
"Поймите раз и навсегда – мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы не пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян", - говорится в документе.
Делегаты съезда выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским, и этот вопрос является лишь "вопросом времени".
"Крым – Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников, еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома – это положение, принимаемое без доказательств", - подчеркнули авторы обращения.
Крымско-татарские депутаты также напомнили Гутерришу и членам Совбеза ООН об энергетической и водной блокадах Крыма, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых "меджлисовцев"*.
Однако Крым, "будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку центра", - подчеркнули делегаты.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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