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Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"

Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?" - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"

Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова. Об этом говорится в обращении съезда... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:55

2024-12-17T15:55

2024-12-17T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова. Об этом говорится в обращении съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности международной организации.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Как отмечается в обращении, за 10 лет крымчане "десятки раз подвергались различным санкциям" за выбор в пользу России.Делегаты съезда выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским, и этот вопрос является лишь "вопросом времени"."Крым – Россия, это аксиома. Верим, что где-то там, в кабинетах высоких международных чиновников, еще остались здравые умы, которые помнят из школьной программы, что аксиома – это положение, принимаемое без доказательств", - подчеркнули авторы обращения.Крымско-татарские депутаты также напомнили Гутерришу и членам Совбеза ООН об энергетической и водной блокадах Крыма, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых "меджлисовцев"*.Однако Крым, "будучи неотъемлемой частью России, всегда чувствует надежное плечо и поддержку центра", - подчеркнули делегаты.* Запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Турция не признает КрымБританский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"Ле Пен ответила на вопрос "чей Крым"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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