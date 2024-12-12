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Почему Турция не признает Крым

Почему Турция не признает Крым - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Почему Турция не признает Крым

Турция отказывается признавать российский статус Крыма из-за стремления ослабить позиции России в Черноморском регионе. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T15:36

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2024-12-12T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Турция отказывается признавать российский статус Крыма из-за стремления ослабить позиции России в Черноморском регионе. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его словам, Турция на протяжении многих веков пыталась ослабить роль и влияние России в регионе, и эта борьба продолжается в наши дни.Мурадов подчеркнул, что российская сторона постоянно разъясняет свою позицию, во всех юридических тонкостях подтверждающую абсолютную законность и легитимность воссоединения полуострова с РФ. Тем не менее, западная коалиция и Турция вместе с ней "остаются при своем мнении и всячески противодействуют тому, чтобы Крым в международном пространстве развивался свободно, широко, как всегда он этим и пользовался", отметил постпред Крыма при президенте России.Профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Александр Ирхин в свою очередь отметил, что между Турцией и Россией существует огромный пласт противоречий, имеющих исторический, геополитический и даже эмоциональный характер. По его словам, противоречия в отношениях Москвы и Анкары несколько уравновешивает сфера сотрудничества, которая так же является достаточно объемной. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.НАТО хочет расширить боевые возможности в Черном море – БортниковРоссия не допустит присутствия Запада в Черном море – ПатрушевЧем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий мурадов, мнения, турция, крым, политика, новости, александр ирхин, черное море