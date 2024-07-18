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Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море
Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море
Присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T12:42
2024-07-18T12:42
черное море
дмитрий песков
нато
россия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
конвенция монтре
новости
кремль
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил о конвенции Монтре, которая регулирует режим пребывания кораблей внечерноморских стран в акватории. За ее соблюдением следит Турция, которая, по словам Пескова, выполняет свои функции достаточно четко.Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США. Об этом РИА Новости Крым ранее заявил председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества, кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.Основой стратегии, по его убеждению, должен стать контроль над всем черноморским побережьем Украины (по итогам СВО) с последующим усилением военно-морского присутствия РФ в Черноморском бассейне. Черное море в документе должно быть обозначено как сфера исключительных интересов России, которая не потерпит создания в регионе баз и флота НАТО. Также стратегия должна предусматривать оказание всесторонней поддержки общественным организациям, партиям и гражданам черноморских стран, которые выступают против расширения натовского присутствия в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииКрымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнениеБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
черное море
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черное море, дмитрий песков, нато, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, конвенция монтре, новости, кремль, политика
Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море

Россия примет меры безопасности при наличии кораблей НАТО в Черном море - Кремль

12:42 18.07.2024
 
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в TwitterКорабли НАТО, вошедшиедля учений в Черное море
Корабли НАТО, вошедшиедля учений в Черное море
© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — цитирует Пескова РИА Новости.
Он напомнил о конвенции Монтре, которая регулирует режим пребывания кораблей внечерноморских стран в акватории. За ее соблюдением следит Турция, которая, по словам Пескова, выполняет свои функции достаточно четко.
Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США. Об этом РИА Новости Крым ранее заявил председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества, кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.
Основой стратегии, по его убеждению, должен стать контроль над всем черноморским побережьем Украины (по итогам СВО) с последующим усилением военно-морского присутствия РФ в Черноморском бассейне. Черное море в документе должно быть обозначено как сфера исключительных интересов России, которая не потерпит создания в регионе баз и флота НАТО. Также стратегия должна предусматривать оказание всесторонней поддержки общественным организациям, партиям и гражданам черноморских стран, которые выступают против расширения натовского присутствия в Черном море.
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Черное мореДмитрий ПесковНАТОРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКонвенция МонтреНовостиКремльПолитика
 
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