https://crimea.ria.ru/20240718/chem-otvetit-rossiya-na-prisutstvie-korabley-nato-v-chernom-more-1138958333.html

Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море

Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Чем ответит Россия на присутствие кораблей НАТО в Черном море

Присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T12:42

2024-07-18T12:42

2024-07-18T12:42

черное море

дмитрий песков

нато

россия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

конвенция монтре

новости

кремль

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Присутствие кораблей НАТО в черноморском регионе представляет угрозы для России, она будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил о конвенции Монтре, которая регулирует режим пребывания кораблей внечерноморских стран в акватории. За ее соблюдением следит Турция, которая, по словам Пескова, выполняет свои функции достаточно четко.Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США. Об этом РИА Новости Крым ранее заявил председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества, кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.Основой стратегии, по его убеждению, должен стать контроль над всем черноморским побережьем Украины (по итогам СВО) с последующим усилением военно-морского присутствия РФ в Черноморском бассейне. Черное море в документе должно быть обозначено как сфера исключительных интересов России, которая не потерпит создания в регионе баз и флота НАТО. Также стратегия должна предусматривать оказание всесторонней поддержки общественным организациям, партиям и гражданам черноморских стран, которые выступают против расширения натовского присутствия в Черном море.Читайте также на РИА Новости Крым:Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для РоссииКрымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнениеБазы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США

черное море

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, дмитрий песков, нато, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, конвенция монтре, новости, кремль, политика