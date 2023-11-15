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Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
Возможные перспективы развития ситуации в Черноморском регионе и конвенция Монтре - корреспондент РИА Новости Крым поговорил с британским экспертом,... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T19:26
2023-11-15T19:26
джон берриман
мнения
политика
черное море
турция
сша
россия
нато
крым
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Возможные перспективы развития ситуации в Черноморском регионе и конвенция Монтре - корреспондент РИА Новости Крым поговорил с британским экспертом, специалистом в области международных отношений и истории морских держав, профессором Джоном Берриманом.В сенат США уже внесен закон, которым Черное море объявляется зоной стратегических интересов США. Документ предполагает постоянное присутствие здесь американских кораблей, что, по мнению экспертов, безусловно приведет к прямому конфликту с РФ. Поэтому России крайне необходима Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе.По мнению Джона Берримана, все это действительно обсуждается "на уровне гипотез" и такое развитие ситуации нельзя исключать. Но если это произойдет, "то станет очень важным и серьезным шагом", поскольку будет связано с необходимостью изменять Конвенцию Монтре о статусе проливов, которую "еще никто не нарушал"."Это будут очень крупные, серьезные изменения в международных правилах. И против них будут решительно против Турция и Россия. Будет ли эскалация, если это случится? Да, будет", – заявил Берриман.Он напомнил, что согласно действующей конвенции о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, страны, не относящиеся к группе государств Причерноморья (Турция, Россия, Румыния, Болгария, Грузия и Украина) не вправе направлять в Черное море военные корабли более чем на 21 день."В настоящий момент по конвенции Монтре они (США – ред.) не имеют права открывать морские базы в Черном море и могут отправить туда корабли только с разрешения турецкого правительства, которое физически контролируют проливы", – отметил эксперт.Турция остается главным гарантом конвенции, однако мнение о том, что незыблемость документа может пошатнуться, все же существует, признает Берриман."Есть мнение, что возможны какие-то изменения, и тогда должны быть внесены изменения в Конвенцию Монтре. Вы спрашиваете, может ли Турция сделать это под давлением США? Возможно", – сказал Берриман.Но также возможно, что она и не пойдет на это, поскольку Турция в настоящий момент – это сильное государство, добавил он.В то же время он отметил, что ситуация может измениться."Могут ли быть созданы какие-то условия для турецкого государства, чтобы руководство Турции могло так поступить – не знаю, не исключаю. Пока это только гипотеза", – заключил британец.Джон Берриман – британский ученый, автор и соавтор десятков научных публикаций. Эксперт Королевского института международных отношений (Chatham House) и Международного института стратегических исследований. Десятки лет работал в University of London и лондонском отделении американского Ithaca College (New York).Сейчас находится в Крыму – читает студентам Севастопольского государственного университета (СевГУ) цикл лекций на тему "Эволюция международной системы".Читайте также на РИА Новости Крым:Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное мореТурция подала иск против Нетаньяху о геноциде в секторе Газа
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джон берриман, мнения, политика, черное море, турция, сша, россия, нато, крым, севастополь, в мире
Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США

Турция не марионетка США и вряд ли позволит изменить конвенцию Монтре - британский эксперт

19:26 15.11.2023
 
© Foto U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. MorrisonКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Foto U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. Morrison
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Возможные перспективы развития ситуации в Черноморском регионе и конвенция Монтре - корреспондент РИА Новости Крым поговорил с британским экспертом, специалистом в области международных отношений и истории морских держав, профессором Джоном Берриманом.
В сенат США уже внесен закон, которым Черное море объявляется зоной стратегических интересов США. Документ предполагает постоянное присутствие здесь американских кораблей, что, по мнению экспертов, безусловно приведет к прямому конфликту с РФ. Поэтому России крайне необходима Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе.
По мнению Джона Берримана, все это действительно обсуждается "на уровне гипотез" и такое развитие ситуации нельзя исключать. Но если это произойдет, "то станет очень важным и серьезным шагом", поскольку будет связано с необходимостью изменять Конвенцию Монтре о статусе проливов, которую "еще никто не нарушал".
"Это будут очень крупные, серьезные изменения в международных правилах. И против них будут решительно против Турция и Россия. Будет ли эскалация, если это случится? Да, будет", – заявил Берриман.
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Он напомнил, что согласно действующей конвенции о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, страны, не относящиеся к группе государств Причерноморья (Турция, Россия, Румыния, Болгария, Грузия и Украина) не вправе направлять в Черное море военные корабли более чем на 21 день.
"В настоящий момент по конвенции Монтре они (США – ред.) не имеют права открывать морские базы в Черном море и могут отправить туда корабли только с разрешения турецкого правительства, которое физически контролируют проливы", – отметил эксперт.
Турция остается главным гарантом конвенции, однако мнение о том, что незыблемость документа может пошатнуться, все же существует, признает Берриман.
"Есть мнение, что возможны какие-то изменения, и тогда должны быть внесены изменения в Конвенцию Монтре. Вы спрашиваете, может ли Турция сделать это под давлением США? Возможно", – сказал Берриман.
Но также возможно, что она и не пойдет на это, поскольку Турция в настоящий момент – это сильное государство, добавил он.
"У Турции, например, совершенно отличное от США мнение относительно Израиля. Вы можете сказать, что Турция член НАТО, и она должна следовать (стратегии Альянса – ред.). Но Турция имеет свои соображения относительно очень многих вопросов, в том числе связанных со США и НАТО. Турция не марионетка Америки", – поделился мнением эксперт.
В то же время он отметил, что ситуация может измениться.
"Могут ли быть созданы какие-то условия для турецкого государства, чтобы руководство Турции могло так поступить – не знаю, не исключаю. Пока это только гипотеза", – заключил британец.
Джон Берриман – британский ученый, автор и соавтор десятков научных публикаций. Эксперт Королевского института международных отношений (Chatham House) и Международного института стратегических исследований. Десятки лет работал в University of London и лондонском отделении американского Ithaca College (New York).
Сейчас находится в Крыму – читает студентам Севастопольского государственного университета (СевГУ) цикл лекций на тему "Эволюция международной системы".
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