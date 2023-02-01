https://crimea.ria.ru/20230201/ankara-sdelala-zayavlenie-po-povodu-novykh-voennykh-sudov-v-chernom-more-1126704827.html

Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море

Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море

Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море и эскалации украинского конфликта Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T10:36

2023-02-01T10:36

2023-02-01T10:44

турция

черное море

политика

новости

пролив босфор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море и эскалации украинского конфликта Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости."Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море", – заявил Чавушоглу.Он напомнил о действии конвенции Монтре, которой неукоснительно придерживается Анкара, и подчеркнул, что Турция продолжает призывать стороны к урегулированию конфликта.Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и ДарданеллТурция не пустит военные корабли НАТО в Черное мореПолитолог раскрыл смысл слов Эрдогана об оружейном "хламе" для Киева

https://crimea.ria.ru/20230125/vyydet-li-turtsiya-iz-nato--prognoz-politologa-1126576405.html

турция

черное море

пролив босфор

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, черное море, политика, новости, пролив босфор