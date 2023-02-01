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Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море
Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море
Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море и эскалации украинского конфликта Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T10:36
2023-02-01T10:36
2023-02-01T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море и эскалации украинского конфликта Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости."Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море", – заявил Чавушоглу.Он напомнил о действии конвенции Монтре, которой неукоснительно придерживается Анкара, и подчеркнул, что Турция продолжает призывать стороны к урегулированию конфликта.Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и ДарданеллТурция не пустит военные корабли НАТО в Черное мореПолитолог раскрыл смысл слов Эрдогана об оружейном "хламе" для Киева
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РИА Новости Крым
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турция, черное море, политика, новости, пролив босфор
Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море
Глава МИД Чавушоглу: Турция против вхождения новых военных судов в Черное море
10:36 01.02.2023 (обновлено: 10:44 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море и эскалации украинского конфликта Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости.
"Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море", – заявил Чавушоглу.
Он напомнил о действии конвенции Монтре, которой неукоснительно придерживается Анкара, и подчеркнул, что Турция продолжает призывать стороны к урегулированию конфликта.
"У Анкары прекрасные отношения с обоими государствами. Именно поэтому, мы не поддержали санкции. Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой", – пояснил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.
Конвенция Монтре о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.
Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.
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