Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
Турция в пять раз повысит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
09:39 29.08.2022 (обновлено: 09:41 29.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Турция в пять раз увеличит плату за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы, в соответствии с правом, которое имеет согласно Конвенции Монтрё. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на представителей министерства транспорта и инфраструктуры.
Издание отмечает, что рост стоимости прохода проливов обусловлен отменой платежной системы обмена валюты с 75%-й скидкой, которая была установлена еще в 1983-м году. Изменения вводятся в связи с ростом инфляции и уменьшением стоимости золота в мире.
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"С устранением 39-летней несправедливости, вступлением в силу постановления текущий доход с 40 млн долларов будет увеличен до 200 млн долларов за счет увеличения в пять раз сборов за маяки, спасательные и медицинские сборы, получаемые от проливов", – говорится в сообщении.
Соответствующее постановление вступит в силу 7 октября текущего года.
Ранее, в апреле, глава минобороны Турецкой Республики Хулуси Акар, ссылаясь на Конвенцию Монтрё, заявил, что Турция не пустит в Черное море военные корабли стран, не имеющих к нему выхода. Заявление прозвучало на фоне участившихся инцидентов, в частности обнаружением украинских мин в Черном море, у берегов Турции.
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Конвенция Монтрё о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.
Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.