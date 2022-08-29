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Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл
Турция в пять раз увеличит плату за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы, в соответствии с правом, которое имеет согласно Конвенции Монтрё. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T09:39
2022-08-29T09:41
турция
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Турция в пять раз увеличит плату за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы, в соответствии с правом, которое имеет согласно Конвенции Монтрё. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на представителей министерства транспорта и инфраструктуры.Издание отмечает, что рост стоимости прохода проливов обусловлен отменой платежной системы обмена валюты с 75%-й скидкой, которая была установлена еще в 1983-м году. Изменения вводятся в связи с ростом инфляции и уменьшением стоимости золота в мире.Соответствующее постановление вступит в силу 7 октября текущего года.Турецкие СМИ сообщают о дрейфующей мине у пролива Босфор &gt;&gt;Ранее, в апреле, глава минобороны Турецкой Республики Хулуси Акар, ссылаясь на Конвенцию Монтрё, заявил, что Турция не пустит в Черное море военные корабли стран, не имеющих к нему выхода. Заявление прозвучало на фоне участившихся инцидентов, в частности обнаружением украинских мин в Черном море, у берегов Турции.Конвенция Монтрё о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-minoborony-turtsii-ozvuchili-obem-vyvezennogo-iz-ukrainy-zerna-1124250645.html
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4.7
96
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турция, в мире
Турция в пять раз увеличит плату за проход Босфора и Дарданелл

Турция в пять раз повысит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

09:39 29.08.2022 (обновлено: 09:41 29.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСуда в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Суда в проливе Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Турция в пять раз увеличит плату за транзит через проливы Босфор и Дарданеллы, в соответствии с правом, которое имеет согласно Конвенции Монтрё. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на представителей министерства транспорта и инфраструктуры.
Издание отмечает, что рост стоимости прохода проливов обусловлен отменой платежной системы обмена валюты с 75%-й скидкой, которая была установлена еще в 1983-м году. Изменения вводятся в связи с ростом инфляции и уменьшением стоимости золота в мире.
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"С устранением 39-летней несправедливости, вступлением в силу постановления текущий доход с 40 млн долларов будет увеличен до 200 млн долларов за счет увеличения в пять раз сборов за маяки, спасательные и медицинские сборы, получаемые от проливов", – говорится в сообщении.
Соответствующее постановление вступит в силу 7 октября текущего года.
Турецкие СМИ сообщают о дрейфующей мине у пролива Босфор >>
Ранее, в апреле, глава минобороны Турецкой Республики Хулуси Акар, ссылаясь на Конвенцию Монтрё, заявил, что Турция не пустит в Черное море военные корабли стран, не имеющих к нему выхода. Заявление прозвучало на фоне участившихся инцидентов, в частности обнаружением украинских мин в Черном море, у берегов Турции.
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Конвенция Монтрё о статусе проливов была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Согласно документу, торговые суда имеют свободу транзита через проливы и в мирное, и в военное время, однако режимы прохода для всех разные.
Пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств Конвенция ограничивает сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить и даже запретить проход через Босфор и Дарданеллы военных кораблей других государств.
 
ТурцияВ мире
 
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