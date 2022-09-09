https://crimea.ria.ru/20220909/politolog-raskryl-smysl-slov-erdogana-ob-oruzheynom-khlame-dlya-kieva-1124455964.html

Политолог раскрыл смысл слов Эрдогана об оружейном "хламе" для Киева

Политолог раскрыл смысл слов Эрдогана об оружейном "хламе" для Киева - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Политолог раскрыл смысл слов Эрдогана об оружейном "хламе" для Киева

За заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Запад поставляет Украине не оружие, а "хлам" кроется стремление Анкары усилить свою роль на... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T14:11

2022-09-09T14:11

2022-09-09T14:11

радио "спутник в крыму"

политика

реджеп тайип эрдоган

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Запад поставляет Украине не оружие, а "хлам" кроется стремление Анкары усилить свою роль на мировом рынке вооружений. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин."Не думаю, что Запад в действительности поставляет Украине "хлам". Манипулятивный импульс Эрдогана связан с попыткой отвоевания Турцией определенной доли рынка вооружений. Турция была 10-15 лет назад критически зависима от военно-технических поставок из Германии, США и других стран НАТО. Но за последнее десятилетие она сделала огромный скачок в своей военно-технической самодостаточности. Анкара ушла от роли импортера вооружений и стала экспортером. В этом контексте Эрдоган рекламировал турецкое оружие", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Ирхина, также следует учитывать и то, где и когда Эрдоган сделал это заявление.Кроме того, по словам аналитика, подобные заявления объясняются тем, что украинский кризис максимально невыгоден Турции в той форме, в которой он разворачивается сейчас."Турция, как и Россия, очень ревностно относится к Черноморскому региону, и готова делить этот регион только с Россией. А Запад пытается превратить Черное море в европейское море, разбив Конвенцию Монтре через определенные механизмы хаотизации. Запад и дальше будет пытаться это сделать. Если сейчас здесь появится западный флот, это будет не в интересах Турции", – уточнил Ирхин.К тому же, следующим летом в Турции пройдут выборы, на которых Запад попытается сместить Эрдогана, заменив его более лояльным оппозиционным политиком. Поэтому турецкий лидер опирается в том числе на тех, союзников с которыми у него сложились хорошие отношения, в частности, на российского лидера Владимира Путина.Ранее Эрдоган в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде заявил, Запад отправляет на Украину "не оружие, а хлам". Он также назвал провокационной политику Запада в отношении Украины и посоветовал "не провоцировать Россию".

https://crimea.ria.ru/20220907/erdogan-raskritikoval-politiku-zapada-po-ukraine-1124431219.html

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политика, реджеп тайип эрдоган, турция