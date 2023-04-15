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Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море
Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море
Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости превратить Черное море во "внутреннее море НАТО" являются давними, но несбыточными фантазиями... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T09:16
2023-04-15T08:23
радио "спутник в крыму"
крым
черное море
нато
политика
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
украина
дмитрий кулеба
владимир шаповалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости превратить Черное море во "внутреннее море НАТО" являются давними, но несбыточными фантазиями Вашингтона, а также прямо призывает к нарушению международного права. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шаповалова, слова Кулебы являются очередным подтверждением того, что все действия России в 2014 году были абсолютно правильными, поскольку если бы не было воссоединения Крыма с Россией, базы Североатлантического блока уже были бы на полуострове, и Черное море действительно было бы натовским.При этом заявление главы украинского МИД, помимо своей несбыточности, является также грубым нарушением международного права, поскольку прямо призывает к нарушению Конвенции Монтре."Заявление о том, что какой-то военный блок может сделать Черное море своим внутренним, в корне противоречит тому международному статусу Черного моря, который был установлен после Первой мировой войны и трансформации Османской империи в Турецкую республику. В этом смысле это еще один шаг к эскалации напряженности и изменению соотношения сил не только в Черноморском регионе, но и на Кавказе, на Среднем Востоке и в Центральной Азии", - добавил Шаповалов.Ранее Кулеба призвал превратить Черное море в "море НАТО" и заявил о необходимости его демилитаризации. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО", оно должно оставаться акваторией для сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявил, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы (Босфор соединяет Черное море с Мраморным, а Дарданеллы – Мраморное море с Эгейским) была принята в 1936 году. Документ регулирует судоходство в проливах, сохраняя за торговыми судами свободу прохода в мирное и в военное время, при этом режимы предусмотрены разные. Также документ ограничивает срок пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств – это три недели. А в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право полностью запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертЧто кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – экспертВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы
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крым, черное море, нато, политика, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, украина, дмитрий кулеба, владимир шаповалов, турция
Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море

Эксперт Шаповалов: слова Кулебы о Черном море для НАТО – нарушение международного права

09:16 15.04.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ладный" на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе
Сторожевой корабль Ладный на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости превратить Черное море во "внутреннее море НАТО" являются давними, но несбыточными фантазиями Вашингтона, а также прямо призывает к нарушению международного права. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Черное море, конечно, не является внутренним морем НАТО, несмотря на то, что три государства альянса располагаются на его побережье – Болгария, Румыния и Турция. Попытки превращения Черного моря во внутринатовское – это фантазии, причем не только украинского министра, но и многих натовских стратегов, но этому, конечно, не бывать. Черное море никогда не будет морем НАТО", – сказал эксперт.
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По словам Шаповалова, слова Кулебы являются очередным подтверждением того, что все действия России в 2014 году были абсолютно правильными, поскольку если бы не было воссоединения Крыма с Россией, базы Североатлантического блока уже были бы на полуострове, и Черное море действительно было бы натовским.
"НАТО всегда стремилась протянуть свою щупальца через Балтику и Черное море к нашей стране. Именно поэтому Турция и Греция в 1952 году одним пакетом были приняты в альянс", - отметил политолог.
При этом заявление главы украинского МИД, помимо своей несбыточности, является также грубым нарушением международного права, поскольку прямо призывает к нарушению Конвенции Монтре.
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"Заявление о том, что какой-то военный блок может сделать Черное море своим внутренним, в корне противоречит тому международному статусу Черного моря, который был установлен после Первой мировой войны и трансформации Османской империи в Турецкую республику. В этом смысле это еще один шаг к эскалации напряженности и изменению соотношения сил не только в Черноморском регионе, но и на Кавказе, на Среднем Востоке и в Центральной Азии", - добавил Шаповалов.
Ранее Кулеба призвал превратить Черное море в "море НАТО" и заявил о необходимости его демилитаризации. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО", оно должно оставаться акваторией для сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.
Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявил, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.
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Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы (Босфор соединяет Черное море с Мраморным, а Дарданеллы – Мраморное море с Эгейским) была принята в 1936 году. Документ регулирует судоходство в проливах, сохраняя за торговыми судами свободу прохода в мирное и в военное время, при этом режимы предусмотрены разные. Также документ ограничивает срок пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств – это три недели. А в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право полностью запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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