https://crimea.ria.ru/20230415/nesbytochnye-fantazii-politolog-o-prizyve-kuleby-otdat-nato-chernoe-more-1128191327.html

Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море

Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Несбыточные фантазии: политолог о призыве Кулебы отдать НАТО Черное море

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости превратить Черное море во "внутреннее море НАТО" являются давними, но несбыточными фантазиями... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T09:16

2023-04-15T09:16

2023-04-15T08:23

радио "спутник в крыму"

крым

черное море

нато

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безопасность республики крым и севастополя

украина

дмитрий кулеба

владимир шаповалов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о необходимости превратить Черное море во "внутреннее море НАТО" являются давними, но несбыточными фантазиями Вашингтона, а также прямо призывает к нарушению международного права. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Шаповалова, слова Кулебы являются очередным подтверждением того, что все действия России в 2014 году были абсолютно правильными, поскольку если бы не было воссоединения Крыма с Россией, базы Североатлантического блока уже были бы на полуострове, и Черное море действительно было бы натовским.При этом заявление главы украинского МИД, помимо своей несбыточности, является также грубым нарушением международного права, поскольку прямо призывает к нарушению Конвенции Монтре."Заявление о том, что какой-то военный блок может сделать Черное море своим внутренним, в корне противоречит тому международному статусу Черного моря, который был установлен после Первой мировой войны и трансформации Османской империи в Турецкую республику. В этом смысле это еще один шаг к эскалации напряженности и изменению соотношения сил не только в Черноморском регионе, но и на Кавказе, на Среднем Востоке и в Центральной Азии", - добавил Шаповалов.Ранее Кулеба призвал превратить Черное море в "море НАТО" и заявил о необходимости его демилитаризации. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО", оно должно оставаться акваторией для сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявил, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы (Босфор соединяет Черное море с Мраморным, а Дарданеллы – Мраморное море с Эгейским) была принята в 1936 году. Документ регулирует судоходство в проливах, сохраняя за торговыми судами свободу прохода в мирное и в военное время, при этом режимы предусмотрены разные. Также документ ограничивает срок пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств – это три недели. А в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право полностью запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертЧто кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – экспертВ акватории Черного моря подлодка "Алроса" провела торпедные стрельбы

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https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html

https://crimea.ria.ru/20221005/aktivnost-nato-v-chernomorskom-regione-ugrozhaet-krymu---patrushev-1124721344.html

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