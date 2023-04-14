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В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю
В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T11:12
2023-04-14T11:12
2023-04-14T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО" и заявил о необходимости его демилитаризации. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО", оно должно оставаться морем сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.По словам Константинова, будущее территории Украины – "предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги спецоперации"."Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. А значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни, тем более, жителям Причерноморья. Теперь — время вернуть его законному владельцу, - подчеркнул он.Глава крымского парламента также выразил мнение, что "Украины не должно быть в том виде, в котором она сегодня существует".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А в Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД УкраиныВ Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны КиеваНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин
https://crimea.ria.ru/20230413/chernomu-moryu-nikogda-ne-byvat-morem-nato--peskov-1128156532.html
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нато, крым, черное море, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма, украина
В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю после заявления о "море НАТО"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО" и заявил о необходимости его демилитаризации. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО"
, оно должно оставаться морем сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.
"Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Черном море они плавать не могут, только тонуть, - написал он в своем Telegram-канале. - Если опираться на бредовые фантазии засевшего в Киеве наркогосподина и его банду, то и океан должен стать внутренним украинским морем. Они там уже дофантазировались до такого уровня неадекватности, что глобус Украины для них — не предел. Фактически же они уже утратили Азовское море, следующий этап — это утрата доступа к Черному морю".
По словам Константинова, будущее территории Украины – "предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги спецоперации".
"Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. А значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни, тем более, жителям Причерноморья. Теперь — время вернуть его законному владельцу, - подчеркнул он.
Глава крымского парламента также выразил мнение, что "Украины не должно быть в том виде, в котором она сегодня существует".
"Поскольку объем преступлений, которые совершили ее именем, исповедование нацистской идеологии в качестве национальной украинской идеи, к большому сожалению, ставит вопрос о перезапуске государственности на этой территории", - резюмировал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А в Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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