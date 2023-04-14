https://crimea.ria.ru/20230414/v-krymu-vystupili-s-predlozheniem-lishit-ukrainu-vykhoda-k-chernomu-moryu-1128170348.html

В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю

В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T11:12

2023-04-14T11:12

2023-04-14T11:12

нато

крым

черное море

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина вслед за Азовским морем должна быть лишена и выхода к Черному морю, а все южные территории возвращены обратно в состав России.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Черное море в "море НАТО" и заявил о необходимости его демилитаризации. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Черное море никогда не станет "морем НАТО", оно должно оставаться морем сотрудничества и там необходимо обеспечить неделимую безопасность.По словам Константинова, будущее территории Украины – "предмет больших политических торгов, решающими для которых станут итоги спецоперации"."Безусловно, весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия. А значит и все Черноморское побережье — наша исконная земля. Волею случая она досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни, тем более, жителям Причерноморья. Теперь — время вернуть его законному владельцу, - подчеркнул он.Глава крымского парламента также выразил мнение, что "Украины не должно быть в том виде, в котором она сегодня существует".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. А в Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД УкраиныВ Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны КиеваНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - Володин

https://crimea.ria.ru/20230413/chernomu-moryu-nikogda-ne-byvat-morem-nato--peskov-1128156532.html

крым

черное море

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, крым, черное море, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма, украина