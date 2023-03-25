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В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева
В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева - РИА Новости Крым, 25.03.2023
В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева
Морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому. Об этом заявил глава крымского... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T09:46
2023-03-25T09:46
владимир константинов
черное море
украина
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
россия
зерновая сделка
всу (вооруженные силы украины)
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.Константинов указал на то, что в случае атак под удар морских дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке."Одним из условий (зерновой сделки – ред.) должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента.Военнослужащие ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать Севастополь беспилотниками. Причем, дроны запускали как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была успешно отражена в среду. Люди и военные корабли не пострадали.Вражеские беспилотники зааметили и уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.В октябре прошлого года киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь
https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html
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владимир константинов, черное море, украина, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, зерновая сделка, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма
В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева

Спикер Госсовета Крыма Константинов: украинские дроны угрожают судоходству в Черном море

09:46 25.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.
"Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал он.
Константинов указал на то, что в случае атак под удар морских дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.
"Одним из условий (зерновой сделки – ред.) должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента.
Военнослужащие ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать Севастополь беспилотниками. Причем, дроны запускали как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была успешно отражена в среду. Люди и военные корабли не пострадали.
Вражеские беспилотники зааметили и уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.
В октябре прошлого года киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 19:02Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт назвал цели атак украинских беспилотников на Крым и Севастополь
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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Владимир КонстантиновЧерное мореУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьРоссияЗерновая сделкаВСУ (Вооруженные силы Украины)КрымНовости Крыма
 
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