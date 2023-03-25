В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева
Спикер Госсовета Крыма Константинов: украинские дроны угрожают судоходству в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.
"Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового", - сказал он.
Константинов указал на то, что в случае атак под удар морских дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.
"Одним из условий (зерновой сделки – ред.) должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента.
Военнослужащие ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать Севастополь беспилотниками. Причем, дроны запускали как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была успешно отражена в среду. Люди и военные корабли не пострадали.
Вражеские беспилотники зааметили и уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.
В октябре прошлого года киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.
В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.
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