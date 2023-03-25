https://crimea.ria.ru/20230325/v-krymu-zayavili-ob-ugroze-sudokhodstvu-v-chernom-more-so-storony-kieva-1127762127.html

В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева

В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева - РИА Новости Крым, 25.03.2023

В Крыму заявили об угрозе судоходству в Черном море со стороны Киева

Морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому. Об этом заявил глава крымского... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T09:46

2023-03-25T09:46

2023-03-25T09:46

владимир константинов

черное море

украина

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

россия

зерновая сделка

всу (вооруженные силы украины)

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Морские беспилотники, которые Украина использует для атак на Крым, угрожают судоходству в Черном море, в том числе торговому. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.Константинов указал на то, что в случае атак под удар морских дронов могут попасть как пассажирские, так и торговые суда, участвующие в зерновой сделке."Одним из условий (зерновой сделки – ред.) должно было быть отсутствие дроновых атак. Потому что непонятно, откуда они запускаются, кто их контролирует. Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие", - подчеркнул глава парламента.Военнослужащие ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать Севастополь беспилотниками. Причем, дроны запускали как с неба, так и с моря. Последняя атака трех украинских морских дронов, пытавшихся проникнуть в бухту Севастополя, была успешно отражена в среду. Люди и военные корабли не пострадали.Вражеские беспилотники зааметили и уничтожили женщины-военнослужащие ЧФ, находившиеся на боевом дежурстве. Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил их орденами Мужества.В октябре прошлого года киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной территориях, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныНовые атаки беспилотников на Крым и Севастополь: к чему готовятся ВСУ Сбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230322/ekspert-nazval-tseli-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-i-sevastopol-1127706815.html

черное море

украина

россия

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, черное море, украина, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, россия, зерновая сделка, всу (вооруженные силы украины), крым, новости крыма