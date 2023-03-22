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Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие
Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие
Двух девушек - военнослужащих, которые 22 марта сбили украинские беспилотники над Севастополем, представят к государственным наградам. Соответствующее поручение РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T14:14
2023-03-22T14:14
севастополь
беспилотник (дрон)
сергей шойгу
чф рф (черноморский флот российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Двух девушек - военнослужащих, которые 22 марта сбили украинские беспилотники над Севастополем, представят к государственным наградам. Соответствующее поручение в ходе заседания коллегии военного ведомства дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.Министр обороны рассказал, что с 4 утра до 5 часов 56 минут противник пытался поразить объекты в Крыму в Севастополе при помощи беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены стрелковым оружием и средствами ПВО.Глава военного ведомства также сообщил, что с начала специальной военной операции на Украине российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов и уничтожили более 20 тысяч объектов противника.Как ранее сообщал губернатор Михаил Развожаев, военные моряки Черноморского флота в среду утром отбили атаку морских беспилотников в Севастополе. В общей сложности было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту.После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаСК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
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353
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РИА Новости Крым
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севастополь, беспилотник (дрон), сергей шойгу, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, крым
Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие

Шойгу: сбивших дроны над Севастополем девушек-военных представят к госнаградам

14:14 22.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные корабли в бухтах Севастополя
Военные корабли в бухтах Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Двух девушек - военнослужащих, которые 22 марта сбили украинские беспилотники над Севастополем, представят к государственным наградам. Соответствующее поручение в ходе заседания коллегии военного ведомства дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны рассказал, что с 4 утра до 5 часов 56 минут противник пытался поразить объекты в Крыму в Севастополе при помощи беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены стрелковым оружием и средствами ПВО.
"Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной", - сказал Шойгу, поручив представить девушек к наградам и выписать денежную премию за уничтожение объектов противника.
Глава военного ведомства также сообщил, что с начала специальной военной операции на Украине российские военные летчики совершили более 140 тысяч боевых вылетов и уничтожили более 20 тысяч объектов противника.
Как ранее сообщал губернатор Михаил Развожаев, военные моряки Черноморского флота в среду утром отбили атаку морских беспилотников в Севастополе. В общей сложности было уничтожено три объекта, которые пытались проникнуть в бухту.
После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
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СевастопольБеспилотник (дрон)Сергей ШойгуЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрым
 
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