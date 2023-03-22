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Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь
Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь
Черноморский флот в среду утром отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T08:16
2023-03-22T08:57
крым
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (дрон)
новости крыма
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Черноморский флот в среду утром отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что люди и военные корабли не пострадали. Однако зафиксированы повреждения зданий."От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на улице Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла", - уточнил губернатор.Силовики и оперативные службы контролируют ситуацию, заключил он.Морской пассажирский транспорт пока не работает. На конечных остановках - площади Захарова и площади Нахимова - людей забирают автобусы. После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаСК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), новости крыма, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь

Губернатор Развожаев: в Севастополе в среду утром отбита атака надводных беспилотников

08:16 22.03.2023 (обновлено: 08:57 22.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Черноморский флот в среду утром отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что люди и военные корабли не пострадали. Однако зафиксированы повреждения зданий.
"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на улице Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла", - уточнил губернатор.
Силовики и оперативные службы контролируют ситуацию, заключил он.
Морской пассажирский транспорт пока не работает. На конечных остановках - площади Захарова и площади Нахимова - людей забирают автобусы.
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После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
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