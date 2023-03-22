https://crimea.ria.ru/20230322/ukrainskie-bespilotniki-pytalis-atakovat-sevastopol-1127688323.html

Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь

Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь

Черноморский флот в среду утром отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T08:16

2023-03-22T08:16

2023-03-22T08:57

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Черноморский флот в среду утром отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев подчеркнул, что люди и военные корабли не пострадали. Однако зафиксированы повреждения зданий."От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на улице Ленина, 2, в Доме Москвы повыбивало стекла", - уточнил губернатор.Силовики и оперативные службы контролируют ситуацию, заключил он.Морской пассажирский транспорт пока не работает. На конечных остановках - площади Захарова и площади Нахимова - людей забирают автобусы. После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаСК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымУ нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html

https://crimea.ria.ru/20230301/s-chem-svyazana-ataka-bespilotnikov-na-krym--voennyy-ekspert-1127288323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (дрон), новости крыма, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)