https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html

У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов - РИА Новости Крым, 21.03.2023

У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов

Небольшой крымский городишко Джанкой ночью с 21 на 22 марта стал центром событий на полуострове. В последний вечер долгих выходных в честь девятилетия Крымской... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T19:31

2023-03-21T19:31

2023-03-21T19:31

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ДЖАНКОЙ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Небольшой крымский городишко Джанкой ночью с 21 на 22 марта стал центром событий на полуострове. В последний вечер долгих выходных в честь девятилетия Крымской весны наши северные соседи захотели испортить отдых крымчанам. С половины десятого вечера объекты гражданской инфраструктуры атаковали дроны ВСУ. Куда летели беспилотники ВСУЖительница улицы Перекопская рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, как все началось. По ее словам, БПЛА полетели над городом в районе половины десятого вечера.Школа №7 – совсем рядом, за углом. Новая, сияет свежими яркими красками, рядом – детский сад. Как говорят специалисты, именно сюда и летели украинские БПЛА. Но по счастливой случайности попали в продуктовый магазин и склад кормов для скота. Теперь крыши нет, по всей улице валяется шифер, рядом стоит автомобиль с разбитым осколком лобовухой. Дворники тщательно метут улицу, а люди в гражданском опрашивают очевидцев, ходят по дворам."Вы заходите, снимите, пусть все видят", - зовет нас к себе хозяин склада, - "Очень быстро ночью все службы приехали, и МЧС, и полиция. Хорошо, пожара не было, и хорошо, что сюда попало, потому что же здесь и справа люди живут, и слева. Представляете, им бы такое да на голову".Мы очень хорошо представляем. Как и водитель и пассажир автомобиля, остановившиеся, чтобы посмотреть на разрушения."Я б сестре своей в Днепр выслала вот эти фотографии, да не поверит", - с досадой вторит ее спутница."Все нормально. Живы"Едем на улицы Киевскую и Некрасова. Обычная частная застройка годов 70-х. Дома здесь стоят, что называется, спина к спине, "лицами" к улице, времянками и сарайчиками – друг к другу. Вот в эти сарайчики и попало.Пожилая женщина вытряхивает содержимое мешка от пылесоса в мусорную кучу. Там, судя по цвету, цемент и известка.- У вас все нормально?- Жива, значит все нормально, - в сердцах отвечает наша собеседница.К нам подходит мужчина лет 50-ти."Там сзади дома шифер поколотило, потолок внутри осыпался, хорошо, что живы. Бабушка выскочила ночью на улицу с испуга босиком. Особенно с той стороны удар сильный был, аж гвозди повылазили".- А соседей тоже задело?В соседнем дворе, благо, что погода позволяет, молодые мужчины стеклят рамы. Штук шесть сразу. В небольшом домике с одной стороны стекла вылетели все.Пытаемся их разговорить, но они отнекиваются:Около других дворов с местными разговаривают чиновники администрации, осматривают и оценивают ущерб. Людям обещали выплатить компенсации. Рядом ходит хмурый следователь, смотрит на нас подозрительно: "У нас еще следственные действия не закончены, прошу вас, идите отсюда".Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено >>Ну, это понятно, журналистов вообще мало кто любит, тем более - следователи по особо важным делам во время следственных мероприятий. Особенно, когда от врага по мирным прилетают дроны, начиненные шрапнелью, и еще – когда в регионе объявлена ситуация ЧС местного масштаба.В Джанкое введен режим ЧС – власти >>Недалеко от улицы Киевской (интересная игра смыслов), на улице Южной, пострадал мужчина, сейчас он в больнице с пробитым осколком легким. Говорят, успел прикрыть своим телом ребенка. "Было страшно, конечно. До утра мы все не спали, детей даже в садик не повели. Сидели, молились, кто как мог, чтоб все это кончилось, чтоб было все у нас хорошо. Конечно, хотелось бы, что все успокоилось и мы жили мирно и дружно", - говорит пожилая женщина, держа внука за руку. По акценту и внешности – представительница крымско-татарского народа.Внезапные каникулыСомнительное преимущество от атаки дронов на мирный Джанкой получили только, может быть, студенты филиала Джанкойского профессионального техникума в селе Калиновке в пяти километрах от города. Там беспилотник упал прямо между учебным зданием техникума и общежитием, где живут студенты. Удивительно и чудесно, что никто не пострадал от осколков. Для учащихся временно объявили короткие каникулы, распустили по домам. Администрация спешно стеклит общагу и вставляет рамы, выбитые от удара на всех четырех этажах.Тем временем в городе идет обычная жизнь, и о ночном происшествии напоминают только посты полиции на въезде в город. На центральной площадью перед городской администрацией под весенним солнцем гуляют влюбленные парочки, спешат на обеденный перерыв чиновники, дети запускают игрушечные самолетики.А на вокзале на вещмешках, одетые в камуфляж, сидят с десяток бородатых мужчин с большими рюкзаками. Едут на север, чтобы никогда никакие беспилотники не прилетали к гражданским.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров" Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено

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2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов 2023-03-21T19:31 true PT3M44S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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