https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html
У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов - РИА Новости Крым, 21.03.2023
У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
Небольшой крымский городишко Джанкой ночью с 21 на 22 марта стал центром событий на полуострове. В последний вечер долгих выходных в честь девятилетия Крымской... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T19:31
2023-03-21T19:31
2023-03-21T19:31
эксклюзивы риа новости крым
беспилотник (дрон)
джанкой
атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года
происшествия
общество
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/15/1127682784_102:72:884:512_1920x0_80_0_0_dbbe947decfdc141a68e433af4915fb9.jpg
ДЖАНКОЙ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Небольшой крымский городишко Джанкой ночью с 21 на 22 марта стал центром событий на полуострове. В последний вечер долгих выходных в честь девятилетия Крымской весны наши северные соседи захотели испортить отдых крымчанам. С половины десятого вечера объекты гражданской инфраструктуры атаковали дроны ВСУ. Куда летели беспилотники ВСУЖительница улицы Перекопская рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, как все началось. По ее словам, БПЛА полетели над городом в районе половины десятого вечера.Школа №7 – совсем рядом, за углом. Новая, сияет свежими яркими красками, рядом – детский сад. Как говорят специалисты, именно сюда и летели украинские БПЛА. Но по счастливой случайности попали в продуктовый магазин и склад кормов для скота. Теперь крыши нет, по всей улице валяется шифер, рядом стоит автомобиль с разбитым осколком лобовухой. Дворники тщательно метут улицу, а люди в гражданском опрашивают очевидцев, ходят по дворам."Вы заходите, снимите, пусть все видят", - зовет нас к себе хозяин склада, - "Очень быстро ночью все службы приехали, и МЧС, и полиция. Хорошо, пожара не было, и хорошо, что сюда попало, потому что же здесь и справа люди живут, и слева. Представляете, им бы такое да на голову".Мы очень хорошо представляем. Как и водитель и пассажир автомобиля, остановившиеся, чтобы посмотреть на разрушения."Я б сестре своей в Днепр выслала вот эти фотографии, да не поверит", - с досадой вторит ее спутница."Все нормально. Живы"Едем на улицы Киевскую и Некрасова. Обычная частная застройка годов 70-х. Дома здесь стоят, что называется, спина к спине, "лицами" к улице, времянками и сарайчиками – друг к другу. Вот в эти сарайчики и попало.Пожилая женщина вытряхивает содержимое мешка от пылесоса в мусорную кучу. Там, судя по цвету, цемент и известка.- У вас все нормально?- Жива, значит все нормально, - в сердцах отвечает наша собеседница.К нам подходит мужчина лет 50-ти."Там сзади дома шифер поколотило, потолок внутри осыпался, хорошо, что живы. Бабушка выскочила ночью на улицу с испуга босиком. Особенно с той стороны удар сильный был, аж гвозди повылазили".- А соседей тоже задело?В соседнем дворе, благо, что погода позволяет, молодые мужчины стеклят рамы. Штук шесть сразу. В небольшом домике с одной стороны стекла вылетели все.Пытаемся их разговорить, но они отнекиваются:Около других дворов с местными разговаривают чиновники администрации, осматривают и оценивают ущерб. Людям обещали выплатить компенсации. Рядом ходит хмурый следователь, смотрит на нас подозрительно: "У нас еще следственные действия не закончены, прошу вас, идите отсюда".Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено >>Ну, это понятно, журналистов вообще мало кто любит, тем более - следователи по особо важным делам во время следственных мероприятий. Особенно, когда от врага по мирным прилетают дроны, начиненные шрапнелью, и еще – когда в регионе объявлена ситуация ЧС местного масштаба.В Джанкое введен режим ЧС – власти >>Недалеко от улицы Киевской (интересная игра смыслов), на улице Южной, пострадал мужчина, сейчас он в больнице с пробитым осколком легким. Говорят, успел прикрыть своим телом ребенка. "Было страшно, конечно. До утра мы все не спали, детей даже в садик не повели. Сидели, молились, кто как мог, чтоб все это кончилось, чтоб было все у нас хорошо. Конечно, хотелось бы, что все успокоилось и мы жили мирно и дружно", - говорит пожилая женщина, держа внука за руку. По акценту и внешности – представительница крымско-татарского народа.Внезапные каникулыСомнительное преимущество от атаки дронов на мирный Джанкой получили только, может быть, студенты филиала Джанкойского профессионального техникума в селе Калиновке в пяти километрах от города. Там беспилотник упал прямо между учебным зданием техникума и общежитием, где живут студенты. Удивительно и чудесно, что никто не пострадал от осколков. Для учащихся временно объявили короткие каникулы, распустили по домам. Администрация спешно стеклит общагу и вставляет рамы, выбитые от удара на всех четырех этажах.Тем временем в городе идет обычная жизнь, и о ночном происшествии напоминают только посты полиции на въезде в город. На центральной площадью перед городской администрацией под весенним солнцем гуляют влюбленные парочки, спешат на обеденный перерыв чиновники, дети запускают игрушечные самолетики.А на вокзале на вещмешках, одетые в камуфляж, сидят с десяток бородатых мужчин с большими рюкзаками. Едут на север, чтобы никогда никакие беспилотники не прилетали к гражданским.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров" Аксенов: ситуация в Джанкое находится под контролем Куда целили дроны в Джанкое и что повреждено
джанкой
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/15/1127682784_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9a631c2f4ffecd2fa1a413a1b9a5a22.jpg
У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
У нас все нормально: как живет крымский Джанкой после атаки дронов
2023-03-21T19:31
true
PT3M44S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
беспилотник (дрон), джанкой, атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, происшествия, общество, всу (вооруженные силы украины), украина, новости крыма, видео
ДЖАНКОЙ, 21 мар – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Небольшой крымский городишко Джанкой ночью с 21 на 22 марта стал центром событий на полуострове. В последний вечер долгих выходных в честь девятилетия Крымской весны наши северные соседи захотели испортить отдых крымчанам. С половины десятого вечера объекты гражданской инфраструктуры атаковали дроны ВСУ.
Куда летели беспилотники ВСУ
Жительница улицы Перекопская рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, как все началось. По ее словам, БПЛА полетели над городом в районе половины десятого вечера.
"Сначала был такой звук, как будто бы мотоцикл старый работает. Я подумала – кто же это несется по улице? И потом взрыв. В течение часа летели дроны, и над моим домом тоже, прямо над крышей. Я ненормальная, конечно, первый раз выглянула, а потом, когда поняла, выстрелы начались. У меня давление подскочило до 190. А потом дочка позвонила и говорит: около седьмой школы сбили дрон".
Школа №7 – совсем рядом, за углом. Новая, сияет свежими яркими красками, рядом – детский сад. Как говорят специалисты, именно сюда и летели украинские БПЛА. Но по счастливой случайности попали в продуктовый магазин и склад кормов для скота. Теперь крыши нет, по всей улице валяется шифер, рядом стоит автомобиль с разбитым осколком лобовухой. Дворники тщательно метут улицу, а люди в гражданском опрашивают очевидцев, ходят по дворам.
"Вы заходите, снимите, пусть все видят", - зовет нас к себе хозяин склада, - "Очень быстро ночью все службы приехали, и МЧС, и полиция. Хорошо, пожара не было, и хорошо, что сюда попало, потому что же здесь и справа люди живут, и слева. Представляете, им бы такое да на голову".
Мы очень хорошо представляем. Как и водитель и пассажир автомобиля, остановившиеся, чтобы посмотреть на разрушения.
"Я просто в шоке! Мы сами из Красноперекопска, у нас тоже ночью летали. Но все нормально окончилось. А тут такое. Они точно в школу метили, сволочи", - говорит та, что за рулем.
"Я б сестре своей в Днепр выслала вот эти фотографии, да не поверит", - с досадой вторит ее спутница.
"Все нормально. Живы"
Едем на улицы Киевскую и Некрасова. Обычная частная застройка годов 70-х. Дома здесь стоят, что называется, спина к спине, "лицами" к улице, времянками и сарайчиками – друг к другу. Вот в эти сарайчики и попало.
Пожилая женщина вытряхивает содержимое мешка от пылесоса в мусорную кучу. Там, судя по цвету, цемент и известка.
- Жива, значит все нормально, - в сердцах отвечает наша собеседница.
К нам подходит мужчина лет 50-ти.
"Там сзади дома шифер поколотило, потолок внутри осыпался, хорошо, что живы. Бабушка выскочила ночью на улицу с испуга босиком. Особенно с той стороны удар сильный был, аж гвозди повылазили".
- Там все дома задело. Там дрон лежит, аэроплан этот, его двигатель. Чуть-чуть он до бабушки не достал.
В соседнем дворе, благо, что погода позволяет, молодые мужчины стеклят рамы. Штук шесть сразу. В небольшом домике с одной стороны стекла вылетели все.
Пытаемся их разговорить, но они отнекиваются:
"Что тут скажешь. Нам некогда, мы работаем". И снова стучат молотками, спешат окончить работу до темноты, пока дом не выстыл.
Около других дворов с местными разговаривают чиновники администрации, осматривают и оценивают ущерб. Людям обещали выплатить компенсации. Рядом ходит хмурый следователь, смотрит на нас подозрительно: "У нас еще следственные действия не закончены, прошу вас, идите отсюда".
Ну, это понятно, журналистов вообще мало кто любит, тем более - следователи по особо важным делам во время следственных мероприятий. Особенно, когда от врага по мирным прилетают дроны, начиненные шрапнелью, и еще – когда в регионе объявлена ситуация ЧС местного масштаба.
Недалеко от улицы Киевской (интересная игра смыслов), на улице Южной, пострадал мужчина
, сейчас он в больнице с пробитым осколком легким. Говорят, успел прикрыть своим телом ребенка.
"Было страшно, конечно. До утра мы все не спали, детей даже в садик не повели. Сидели, молились, кто как мог, чтоб все это кончилось, чтоб было все у нас хорошо. Конечно, хотелось бы, что все успокоилось и мы жили мирно и дружно", - говорит пожилая женщина, держа внука за руку. По акценту и внешности – представительница крымско-татарского народа.
Внезапные каникулы
Сомнительное преимущество от атаки дронов на мирный Джанкой получили только, может быть, студенты филиала Джанкойского профессионального техникума в селе Калиновке в пяти километрах от города. Там беспилотник упал прямо между учебным зданием техникума и общежитием, где живут студенты. Удивительно и чудесно, что никто не пострадал от осколков. Для учащихся временно объявили короткие каникулы, распустили по домам. Администрация спешно стеклит общагу и вставляет рамы, выбитые от удара на всех четырех этажах.
Тем временем в городе идет обычная жизнь, и о ночном происшествии напоминают только посты полиции на въезде в город. На центральной площадью перед городской администрацией под весенним солнцем гуляют влюбленные парочки, спешат на обеденный перерыв чиновники, дети запускают игрушечные самолетики.
А на вокзале на вещмешках, одетые в камуфляж, сидят с десяток бородатых мужчин с большими рюкзаками. Едут на север, чтобы никогда никакие беспилотники не прилетали к гражданским.
Читайте также на РИА Новости Крым: