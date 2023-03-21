https://crimea.ria.ru/20230321/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshego-ot-ataki-dronov-na-dzhankoy-1127665768.html

Стало известно о состоянии пострадавшего от атаки дронов на Джанкой

Стало известно о состоянии пострадавшего от атаки дронов на Джанкой - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Стало известно о состоянии пострадавшего от атаки дронов на Джанкой

Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего во время падения сбитых ПВО дронов в Джанкое 20 марта. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T08:42

2023-03-21T08:42

2023-03-21T08:42

атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года

крым

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безопасность

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего во время падения сбитых ПВО дронов в Джанкое 20 марта.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил вечером в понедельник, что ПВО отработала в районе Джанкоя, один человек получил ранения. Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети.По информации советника главы республики Олега Крючкова, дроны были начинены шрапнелью и целили по гражданским объектам.В результате происшествия приостановлены на время ремонта занятия в джанкойском техникуме, студенты эвакуированы из общежития.После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотниковБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

https://crimea.ria.ru/20230321/kuda-tselilis-drony-v-dzhankoe-i-chto-povrezhdeno-1127665333.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, минздрав крыма