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Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T19:25
2023-03-16T19:25
2023-03-16T19:50
сергей аксенов
беспилотник
сакский район
крым
пво
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.Позднее глава Крыма написал в своем Telegram-канале, что все под контролем.После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно. 16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал. По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.Читайте также на РИА Новости Крым:Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерИнцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны
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сергей аксенов, беспилотник, сакский район, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
Российские ПВО в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма - Аксенов
19:25 16.03.2023 (обновлено: 19:50 16.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.
"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", - сказал Аксенов.
Позднее глава Крыма написал в своем Telegram-канале, что все под контролем.
"Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил", - напомнил Сергей Аксенов.
После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
С 10 февраля режим продлен бессрочно.
16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.
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