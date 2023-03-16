https://crimea.ria.ru/20230316/bespilotnik-sbit-v-sakskom-rayone-kryma---aksenov-1127591714.html

Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов

Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов

Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T19:25

2023-03-16T19:25

2023-03-16T19:50

сергей аксенов

беспилотник

сакский район

крым

пво

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07aebf97787cb55ee9eaa54009970095.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.Позднее глава Крыма написал в своем Telegram-канале, что все под контролем.После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно. 16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал. По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.Читайте также на РИА Новости Крым:Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерИнцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны

сакский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, беспилотник, сакский район, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя