Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230316/bespilotnik-sbit-v-sakskom-rayone-kryma---aksenov-1127591714.html
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T19:25
2023-03-16T19:50
сергей аксенов
беспилотник
сакский район
крым
пво
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07aebf97787cb55ee9eaa54009970095.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.Позднее глава Крыма написал в своем Telegram-канале, что все под контролем.После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают. С 10 февраля режим продлен бессрочно. 16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал. По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.Читайте также на РИА Новости Крым:Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерИнцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны
сакский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33015b5ac72086b3b9a3ae8fc55cc3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, беспилотник, сакский район, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя
Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов

Российские ПВО в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма - Аксенов

19:25 16.03.2023 (обновлено: 19:50 16.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны в четверг сбили беспилотник в Сакском районе Крыма, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.
"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", - сказал Аксенов.
Позднее глава Крыма написал в своем Telegram-канале, что все под контролем.
"Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил", - напомнил Сергей Аксенов.
После начала спецоперации над Крымом регулярно появляются и уничтожаются беспилотники. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на дроне, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно его продлевают.
С 10 февраля режим продлен бессрочно.
16 января противник в очередной раз попытался атаковать Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Михаила Развожаева, средства ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских дронов над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
По словам военного эксперта, завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимира Евсеева, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут запускать ударные беспилотники для атак на Севастополь с баз в Николаеве или Очакове. Специалист отметил, что дроны подлетают к городу со стороны моря. Сухопутная часть более серьезно защищена, поэтому над землей беспилотники легче обнаружить и уничтожить.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Подводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности Минобороны
 
Сергей АксеновБеспилотникСакский районКрымПВОБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых 0:48
19:36"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов 1:51
19:25Беспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
19:03Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
18:55В Симферополе пресечена деятельность подпольных игровых залов
18:26ПСБ первым на рынке запустил бизнес-ассистента в VK Мессенджере
18:01Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
17:49В Крыму построят 11 млн "квадратов" жилья в ближайшие семь лет
17:38Опять трясет: новые землетрясения произошли в Турции и Иране
17:31"Зерновая сделка" продлена: зачем это нужно России?
17:12Названа сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе России
17:07Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина
17:02В Севастополе за попытку изнасиловать туристку осужден гастарбайтер
16:53В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда
16:32"Крым защищен": Сальдо – об особой благодарности Херсонщины крымчанам
16:07В новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из Крыма
16:03В Крыму задержали водителя со взрывчаткой в багажнике
15:44Еще пятьсот украинских боевиков уничтожены в зоне СВО - Минобороны
15:26Путин: внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%
15:21Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР - Минобороны
Лента новостейМолния