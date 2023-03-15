https://crimea.ria.ru/20230315/shoygu-polety-bespilotnikov-ssha-vozle-kryma-imeyut-provokatsionnyy-kharakter-1127571057.html

Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер

Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином инцидент с американским беспилотником в Черном море. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T23:13

2023-03-15T23:13

2023-03-15T23:33

инцидент с беспилотником сша над черным морем

сергей шойгу

россия

сша

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черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином инцидент с американским беспилотником в Черном море. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.Он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в таком развитии событий, но "на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно"."При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", - указали в Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей. А глава Крыма Серегй Аксенов назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на полуостров со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дрономПриведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыРоссия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев

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