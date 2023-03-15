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Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер
Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином инцидент с американским беспилотником в Черном море. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T23:13
2023-03-15T23:33
инцидент с беспилотником сша над черным морем
сергей шойгу
россия
сша
крым
черное море
новости
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином инцидент с американским беспилотником в Черном море. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.Он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в таком развитии событий, но "на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно"."При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", - указали в Минобороны РФ.Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.Спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей. А глава Крыма Серегй Аксенов назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на полуостров со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев".Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дрономПриведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыРоссия попытается достать беспилотник США из Черного моря – Патрушев
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инцидент с беспилотником сша над черным морем, сергей шойгу, россия, сша, крым, черное море, новости, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характер

Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма грозят эскалацией

23:13 15.03.2023 (обновлено: 23:33 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином инцидент с американским беспилотником в Черном море. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.
"Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", - говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в таком развитии событий, но "на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно".
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Вчера, 16:20Радио "Спутник в Крыму"
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"При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", - указали в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным ведомства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Спикер Госсовета республики Владимир Константинов напомнил, что российские военные и силовики предпринимают все меры для защиты Крыма и его жителей. А глава Крыма Серегй Аксенов назвал США стороной конфликта, поскольку все атаки на полуостров со стороны киевского режима происходят "по наводке американцев".
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Инцидент с беспилотником США над Черным моремСергей ШойгуРоссияСШАКрымЧерное мореНовостиМинистерство обороны РФБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
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