https://crimea.ria.ru/20230315/v-krymu-otsenili-bezopasnost-posle-intsidenta-s-bespilotnikom-ssha-1127558666.html

В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США

В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США - РИА Новости Крым, 15.03.2023

В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США

США должны прекратить полеты и сбор разведывательных данных у границ Крыма, полуостров находится под надежной защитой силовиков и уровень безопасности региона... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T16:20

2023-03-15T16:20

2023-03-15T16:21

радио "спутник в крыму"

крым

владимир константинов

безопасность республики крым и севастополя

инцидент с беспилотником сша над черным морем

черное море

беспилотник

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. США должны прекратить полеты и сбор разведывательных данных у границ Крыма, полуостров находится под надежной защитой силовиков и уровень безопасности региона повышается. Такое мнение в комментарии радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя инцидент с американским беспилотником в Черном море.Глава республиканского парламента подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей."Конечно, мы доверяем Вооруженным силам, силовым структурам Крыма – они очень многое сейчас делают для повышения уровня безопасности полуострова. Все эти годы мы были надежно защищены. Понятно, что они (киевский режим – ред.) с 2014 года хотят нам сделать какие-то гадости, но у нас все достаточно спокойно, так будет и дальше", - подчеркнул Константинов.Инцидент с беспилотником США в Черном мореЕвропейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Провокация для сбора разведданныхРоссийский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.Американские беспилотные летательные аппараты во время облетов приграничной зоны собирают разведывательную информацию, которую Киев впоследствии использует для ударов по России, отметил Антонов."Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — отметил он.Шпионская акцияАмериканский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления дроном со стороны оператора. Такое мнение РИА Новости Крым озвучилвоенный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Он уверен, что американский оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение.Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, а также по российским войскам в Запорожской области."Это чисто шпионская акция", – констатирует аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотникУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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