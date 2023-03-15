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В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США
В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США
США должны прекратить полеты и сбор разведывательных данных у границ Крыма, полуостров находится под надежной защитой силовиков и уровень безопасности региона... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T16:20
2023-03-15T16:21
радио "спутник в крыму"
крым
владимир константинов
безопасность республики крым и севастополя
инцидент с беспилотником сша над черным морем
черное море
беспилотник
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. США должны прекратить полеты и сбор разведывательных данных у границ Крыма, полуостров находится под надежной защитой силовиков и уровень безопасности региона повышается. Такое мнение в комментарии радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя инцидент с американским беспилотником в Черном море.Глава республиканского парламента подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей."Конечно, мы доверяем Вооруженным силам, силовым структурам Крыма – они очень многое сейчас делают для повышения уровня безопасности полуострова. Все эти годы мы были надежно защищены. Понятно, что они (киевский режим – ред.) с 2014 года хотят нам сделать какие-то гадости, но у нас все достаточно спокойно, так будет и дальше", - подчеркнул Константинов.Инцидент с беспилотником США в Черном мореЕвропейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Провокация для сбора разведданныхРоссийский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.Американские беспилотные летательные аппараты во время облетов приграничной зоны собирают разведывательную информацию, которую Киев впоследствии использует для ударов по России, отметил Антонов."Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — отметил он.Шпионская акцияАмериканский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления дроном со стороны оператора. Такое мнение РИА Новости Крым озвучилвоенный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Он уверен, что американский оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение.Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, а также по российским войскам в Запорожской области."Это чисто шпионская акция", – констатирует аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотникУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html
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крым, владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, инцидент с беспилотником сша над черным морем, черное море, беспилотник, мнения
В Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США

Константинов после инцидента с беспилотником США заявил о защищенности Крыма

16:20 15.03.2023 (обновлено: 16:21 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Керченский пролив с набережной в Керчи
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. США должны прекратить полеты и сбор разведывательных данных у границ Крыма, полуостров находится под надежной защитой силовиков и уровень безопасности региона повышается. Такое мнение в комментарии радио "Спутник в Крыму" выразил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, комментируя инцидент с американским беспилотником в Черном море.
"Я думаю, что нужно поменьше делать всяких добрых жестов в их сторону, они не понимают доброты. Это такая публика, которая не понимает добро, а понимают силу. Нечего летать возле Крыма и фотографировать. Идет специальная военная операция, мы люди бдительные и охраняем наши границы", - заявил он.
Глава республиканского парламента подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.
"Конечно, мы доверяем Вооруженным силам, силовым структурам Крыма – они очень многое сейчас делают для повышения уровня безопасности полуострова. Все эти годы мы были надежно защищены. Понятно, что они (киевский режим – ред.) с 2014 года хотят нам сделать какие-то гадости, но у нас все достаточно спокойно, так будет и дальше", - подчеркнул Константинов.
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Инцидент с беспилотником США в Черном море

Европейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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Провокация для сбора разведданных

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.
Американские беспилотные летательные аппараты во время облетов приграничной зоны собирают разведывательную информацию, которую Киев впоследствии использует для ударов по России, отметил Антонов.
"Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — отметил он.

Шпионская акция

Американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления дроном со стороны оператора. Такое мнение РИА Новости Крым озвучилвоенный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он уверен, что американский оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение.
Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, а также по российским войскам в Запорожской области.
"Это чисто шпионская акция", – констатирует аналитик.
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