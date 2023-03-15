https://crimea.ria.ru/20230315/chto-sluchilos-so-zhnetsom-ekspert-obyasnil-intsident-nad-chernym-morem--1127552698.html

Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем

Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем

Американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T12:57

2023-03-15T12:57

2023-03-15T12:57

инцидент с беспилотником сша над черным морем

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления дроном со стороны оператора. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Зацепить винт невозможноАналитик предположил, что американский БПЛА летел к Крыму с целью провести разведку. Когда он близко подошел к полуострову, российские истребители Су-27 подняли в воздух.Что делал беспилотник возле КрымаПо его мнению, беспилотник попытался нарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму."То есть дрон нарушает границу, мы к дежурным средствам дополнительно подключаем другие средства, беспилотник их фиксирует и передает информацию на спутник. Таким образом, путем провокации осуществляется разведка", – указал специалист.Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передаче Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, по российским войскам в Запорожской области."Это чисто шпионская акция", – констатирует аналитик.Борьба за обломки и последствия инцидентаСША официально заявили, что сделали все для того, чтобы обломки упавшего MQ-9 не попали в руки России. По мнению эксперта, некоторые останки машины могут быть интересны российским специалистам, прежде всего, электронная "начинка".Что касается последствий инцидента, то конкретно этот вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов."Это крайне неприятные моменты, но мы в любом случае должны защищать свою территорию и свое воздушное пространство. Мы находимся на своей земле, в отличие от американцев, поэтому правда на нашей стороне", - заключил аналитик.Инцидент с беспилотником США в Черном мореНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с крушением.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотникУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html

черное море

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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