https://crimea.ria.ru/20230315/chto-sluchilos-so-zhnetsom-ekspert-obyasnil-intsident-nad-chernym-morem--1127552698.html
Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем
Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем
Американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T12:57
2023-03-15T12:57
2023-03-15T12:57
инцидент с беспилотником сша над черным морем
беспилотник
черное море
вооруженные силы россии
мнения
юрий кнутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления дроном со стороны оператора. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Зацепить винт невозможноАналитик предположил, что американский БПЛА летел к Крыму с целью провести разведку. Когда он близко подошел к полуострову, российские истребители Су-27 подняли в воздух.Что делал беспилотник возле КрымаПо его мнению, беспилотник попытался нарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму."То есть дрон нарушает границу, мы к дежурным средствам дополнительно подключаем другие средства, беспилотник их фиксирует и передает информацию на спутник. Таким образом, путем провокации осуществляется разведка", – указал специалист.Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передаче Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, по российским войскам в Запорожской области."Это чисто шпионская акция", – констатирует аналитик.Борьба за обломки и последствия инцидентаСША официально заявили, что сделали все для того, чтобы обломки упавшего MQ-9 не попали в руки России. По мнению эксперта, некоторые останки машины могут быть интересны российским специалистам, прежде всего, электронная "начинка".Что касается последствий инцидента, то конкретно этот вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов."Это крайне неприятные моменты, но мы в любом случае должны защищать свою территорию и свое воздушное пространство. Мы находимся на своей земле, в отличие от американцев, поэтому правда на нашей стороне", - заключил аналитик.Инцидент с беспилотником США в Черном мореНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с крушением.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотникУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за попадания в спутную струю от российского Су-27 или вследствие потери управления дроном со стороны оператора. Такое мнение РИА Новости Крым
озвучил военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Зацепить винт невозможно
Аналитик предположил, что американский БПЛА летел к Крыму с целью провести разведку. Когда он близко подошел к полуострову, российские истребители Су-27 подняли в воздух.
"По-видимому, наши самолеты пролетели рядом – и либо спутная струя (турбулентность - ред.) была, либо американский оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение. То, что там якобы "винт зацепили", если посмотреть фотографии этого беспилотника, там винт не зацепишь никаким образом, это исключено", – сказал Кнутов.
Что делал беспилотник возле Крыма
По его мнению, беспилотник попытался нарушить границы РФ, чтобы снять подробную информацию о российских зенитно-ракетных комплексах и радиолокационных станциях в Крыму.
"То есть дрон нарушает границу, мы к дежурным средствам дополнительно подключаем другие средства, беспилотник их фиксирует и передает информацию на спутник. Таким образом, путем провокации осуществляется разведка", – указал специалист.
Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передаче Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, по российским войскам в Запорожской области.
"Это чисто шпионская акция", – констатирует аналитик.
Борьба за обломки и последствия инцидента
США официально заявили, что сделали все для того, чтобы обломки упавшего MQ-9 не попали в руки России. По мнению эксперта, некоторые останки машины могут быть интересны российским специалистам, прежде всего, электронная "начинка".
"Вообще эти беспилотники сбивали ливийцы в Ливии, и сирийцы в Сирии с помощью наших "Панцирей". В принципе, фрагменты этих самолетов у нас есть. Но если электроника, те разведывательные станции, которые он нес, сохранились, это было бы интересно нам посмотреть. И самое главное, если там сохранилась та разведывательная информация, которую он собирал, это тоже имеет важное значение, потому что есть все основания уличить американцев в шпионаже", – пояснил Кнутов.
Что касается последствий инцидента, то конкретно этот вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов.
"Это крайне неприятные моменты, но мы в любом случае должны защищать свою территорию и свое воздушное пространство. Мы находимся на своей земле, в отличие от американцев, поэтому правда на нашей стороне", - заключил аналитик.
Инцидент с беспилотником США в Черном море
Накануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с крушением.
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