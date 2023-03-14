https://crimea.ria.ru/20230314/ukraina-mozhet-ustroit-voennuyu-provokatsiyu-v-krymu-18-marta--aksenov-1127527033.html

Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов

Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов

Украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главу... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T12:59

2023-03-14T12:59

2023-03-14T13:00

сергей аксенов

крымская весна

крымская весна: девять лет вместе

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главу Крыма Сергея Аксенова.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным, и это может привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО". Ранее политолог раскрыл истинный смысл поставок Западом оружия для атак Украины на Крым.По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе активно строят оборонительную линию для недопущения атак ВСУ.Глава Крыма также отметил, что все центральные объекты Крыма максимально защищены ПВО и глобально полуострову ничего не угрожает.О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву >>После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности Аксенов оценил работу ПВО в Крыму против украинских беспилотников Аксенов рассказал о защищенности ключевых объектов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, безопасность республики крым и севастополя