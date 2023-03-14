Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
Аксенов: украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта
12:59 14.03.2023 (обновлено: 13:00 14.03.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Украинские власти могут попытаться устроить военную провокации к 18 марта - Дню Воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главу Крыма Сергея Аксенова.
"Они (украинские власти – ред.), конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим", - сказал Аксенов журналистам.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что ответ России на возможные ракетные удары по Крыму будет беспощадным, и это может привести к "тяжелейшему конфликту Россия – НАТО". Ранее политолог раскрыл истинный смысл поставок Западом оружия для атак Украины на Крым.
По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе активно строят оборонительную линию для недопущения атак ВСУ.
"Береженого Бог бережет. И я всегда выступаю с такой позиции: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше пусть мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия в этом отношении будут спать спокойно", — сказал Сергей Аксенов.
Глава Крыма также отметил, что все центральные объекты Крыма максимально защищены ПВО и глобально полуострову ничего не угрожает.
После начала спецоперации российские системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники над Крымом. Так, 1 марта Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки украинских ударных дронов на объекты в Крыму. Шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.
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