https://crimea.ria.ru/20230310/o-pvo-turistakh-i-kvartire-zelenskogo-aksenov-dal-intervyu-kiselevu-1127460842.html

О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву

О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву - РИА Новости Крым, 10.03.2023

О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву

Крым и вся Россия готовятся отметить девятую годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией. О том, как изменился регион за эти годы, с какими... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T13:00

2023-03-10T13:00

2023-03-10T13:40

сергей аксенов

дмитрий киселев

медиагруппа "россия сегодня"

новости

новости крыма

крым

новые регионы россии

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127427673_0:20:1620:931_1920x0_80_0_0_6186c89e28dceda32c57cfd549f09267.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Крым и вся Россия готовятся отметить девятую годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией. О том, как изменился регион за эти годы, с какими новыми вызовами столкнулся, о новых масштабных проектах, защищенности Крыма и связях с новыми регионами рассказал глава республики Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Туристический сезон и безопасность– Самый "крымский вопрос": что с предстоящим курортным сезоном, Сергей Валерьевич?– Понятно, что с точки зрения логистики напряжение есть определенное. Пока, к сожалению, к нам добраться можно только поездом. При этом мы уже на этот сезон увеличиваем на пять пар количество поездов, которые уходят, непосредственно, по ряду направлений – это, в том числе, Москва и Санкт-Петербург.Пропускная способность (Крымского – ред.) моста будет максимально использована пассажирским подвижным составом для увеличения количества туристов. Здесь спасибо (главе Минтранса РФ – ред.) Виталию Геннадьевичу Савельеву, мы с Минтрансом в постоянном контакте находимся. Поэтому любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части России на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться.С (главой Минэкономразвития России – ред.) Максимом Геннадьевичем Решетниковым мы долго общались, договорились на следующей неделе еще одно совещание провести с участием туроператоров. Внимательно наблюдаем за тем, как проседает, или не проседает в данном случае, рынок. Ну, скорее всего, просядет на определенном этапе. Ряд предложений по мерам поддержки нашей курортной отрасли будут приняты на совместном заседании с правительством РФ, с Минэкономразвития России. Поэтому нюансы есть, но, в данном случае, мы уже к ним привыкли - Крыму не привыкать к таким ситуациям, к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет.– Конечно, всем было бы интересно услышать и ответы на вопросы о безопасности. Например, беспилотники, которые пытаются атаковать Крым, откуда они вообще прилетают? Это установлено?– Основные точки запуска беспилотников известны нашим военным. Корректно было бы, если бы они на этот вопрос отвечали. Я за свою работу всегда готов ответить быстро. С точки зрения именно беспилотников, часть из них РЭБ обваливает в море, часть сбивают. Но мы здесь выстраиваем позицию, что Министерство обороны как исполнитель, который обеспечивает эту работу, должно размещать соответствующие комментарии.В целом, могу сказать, что благодаря тем мерам, которые приняты по поручению нашего президента, Крыму ничего не угрожает. Да, могут быть долеты отдельных беспилотников, боеприпасы западного производства поступают регулярно на Украину, как коллеги говорят. Но, со слов военных, они видят, как противодействовать этой ситуации. Серьезных нюансов за время проведения СВО у нас не было, надеемся, что и не будет в дальнейшем.Крым готов к любым вызовам. И граждан Российской Федерации призываем не слушать фейковую информацию от украинских политиков и должностных лиц. Это все обыкновенный пиар, за которым ничего нет. Если бы не было у них западной поддержки и вооружения, спецоперация уже давно бы завершилась. Но не сомневаюсь, что мы обречены на успех, победа будет за нами.– Вы выступили с инициативой построить оборонительную линию специально для Крыма. Как вы сказали: "если не пригодится, то потом будет туристическим объектом". Сейчас как реализуется этот проект?– Это такая тема, которая, к сожалению, в публичном поле максимально раскрыта быть не может. Но могу сказать, что мы с учетом всего опыта боевых действий действуем нестандартно, можно сказать, асимметрично. По технологиям идем не просто по планам, которые были, условно, сто лет назад отработаны.Все движется по плану, решения нашего президента будут выполнены. У нас большое количество людей работает на объектах. Береженого Бог бережет. И я всегда выступаю с такой позиции: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше пусть мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия в этом отношении будут спать спокойно.– Это то, что касается земли. А еще, наверное, предстоит усилить ПВО все же, как с этим вопросом?– Я знаю, что наш лидер (президент РФ – ред.) все поручения дал Минобороны, в том числе и по моему обращению. Опять же не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели в этой всей ситуации, но могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе логистические, защищены с максимально возможных позиций. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, но глобально Крыму ничего не угрожает. Во всем есть нюансы, есть человеческий фактор, есть еще какие-то моменты, в жизни может быть все. Однако, в целом, еще раз говорю, в плане глобальных моментов Крыму ничего не угрожает.– А насколько безопасен этот сухопутный коридор в Крым сейчас?– Пока он нас выручает. Значительная часть грузов, если не половина, идет сухопутным коридором в связи с тем, что есть определенное время ожидания на паромной переправе. Военные нас уверяют, что решения, принятые в части выстраивания стратегии проведения спецоперации военной операции позволяют обеспечить безопасность этого коридора.Крымский мост и новые регионы– Если вернуться к железной дороге, может ли ремонт железнодорожной части Крымского моста завершиться раньше назначенного срока – 23 июля?– Процессом руководит (вице-премьер РФ – ред.) Марат Шакирзянович Хуснуллин на месте, строители со всей страны там трудятся, Министерство транспорта Российской Федерации на контроле все это держит. Могу сказать так: все работы по восстановлению дорожного полотна были выполнены раньше срока, поэтому и работы на железнодорожном переходе тоже, скорее всего, будут выполнены раньше срока. Гарантии по строительству давать не могу, но то, что там контроль ежечасный практически происходит, и нигде нет зазоров в части поставки материалов, я точно знаю. То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление – ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше.– Сергей Валерьевич, вы же занимаетесь еще и новыми регионами, так скажем, по-соседски. Сколько времени может потребоваться для их полной интеграции в хозяйственную, в образовательную, гуманитарную структуру Российской Федерации?– Считаю, что до пяти лет – переходный период, (который) максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных <…>. С учетом крымского опыта, мне кажется, пятилетний срок на сегодняшний день надо ставить… чтобы полностью адаптироваться к федеральному законодательству.К сожалению, в процессе интеграции многие проблемы в новых субъектах невозможно будет решить путем прямого применения федерального законодательства, как это было в свое время в Крыму. Поэтому, по мнению Аксенова, максимальный объем полномочий в части решения таких вопросов должен быть отдан либо губернатору, либо комиссии с участием федеральных чиновников.Поэтому, на мой взгляд, максимальное количество полномочий в части решения таких вопросов должны быть отданы либо губернатору, либо комиссии с участием федеральных чиновников. Но решения должны приниматься очень быстро, сегодня это главное. Почему Крым быстро прошел (процесс интеграции – ред.)? Потому что мы принимали (решения) здесь, не колеблясь. Мои коллеги, которые работают в новых субъектах, практически все с боевым опытом, правильные, мужественные. Испытания, которые они проходят, Крым в свое время благодаря обстоятельствам и поддержке России быстрее прошел этот процесс.Наверное, о сроках завершения интеграции новых регионов можно будет более конкретно рассуждать после окончания специальной военной операции. Сейчас главный вопрос, что большинство вопросов должно в ручном режиме решаться. Но здесь и федеральное правительство активно помогает, и Владимир Владимирович (Путин – ред.) сам держит данные процессы под контролем. Мы коллегам (в новых регионах – ред.) оказываем методическую помощь с переподготовкой педагогов, работников финансовой сферы и так далее. Крым здесь всегда рядом, на нас можно опереться в этой ситуации.Новый курортный город и Соборная мечеть– Была идея строительства нового курортного города в Крыму, в Краснодарском крае. По Краснодарскому краю понятно, что это, скорее всего, будет район Анапы. А в Крыму еще актуален этот проект еще, и если да, то определились ли с местом?– Актуален сто процентов. Мы проектируем: у нас есть несколько таких мест – это Сакский район, Симферопольский район. И есть еще ряд районов, где на самом деле недвижимость была бы востребована, и в приморской полосе – как и для проживания, так и для проведения курортного сезона. Поэтому мы планы не сняли, актуализируем их, исходя из сегодняшней ситуации. Проектирование и мастер-план мы готовим, предложения на уровне федерального правительства вынесем. Конечно, есть нюансы, связанные падением продаж у застройщиков, и в этом есть как объективные, так и субъективные причины.Главный вопрос – это "подтяжка" инфраструктуры к этим объектам, нет пока (соответствующей) строчки в бюджете. Тем не менее, как только мы поймем сроки реализации и окупаемости этого проекта, ряд крупных игроков готовы план действий представить и вынести его на федеральный уровень на обсуждение. Гарантий по срокам пока не могу давать, но динамика есть, движемся в этом направлении.– Строительство Соборной мечети в Симферополе уже на завершающей стадии. Когда планируется открыть этот очень важный для Крыма объект? И пригласите ли вы зарубежных гостей, может, даже президента Турции?– Крымская мечеть – один из объектов, который украшает полуостров в целом и город Симферополь. Это основная соборная мечеть. Все делается по поручению президента. Ряд крупных инвесторов оказывают содействие в строительстве, бюджетных средств на строительство мечети не тратится. Планируем окончить строительство в этом году. Это будет действительно событие для всех крымских мусульман.Строительство этой мечети было заморожено при Украине, все крымчане это знают. Кроме того, что там политические споры были, столкновения, пытались спровоцировать разные политические силы, другой динамики не было. И наш лидер (президент РФ Владимир Путин – ред.), после принятия указа о реабилитации тех, кто был депортирован по национальному признаку, принял решение, в том числе, достроить культурные, культовые для крымских мусульман объекты. В этом году точно сдадим (объект – ред.). Не могу к дате пока привязаться, плюс-минус, потому что процесс не бюджетный. Здесь мы благодарны инвесторам, которые занимаются этим процессом.Мечеть украшением Крыма и Симферополя, таким же, ка и православный собор Александра Невского, который также при поддержке президента был построен, когда полуостров стал полноценным российским регионом. Поэтому объекты культуры, объекты истории и традиций народов, проживающих на территории Республики Крым, будут восстановлены без всяких сомнений, и мы к этому движемся.– А кто из зарубежных гостей будет приглашен на это большое событие?– Здесь ждут только Владимира Владимировича (Путина – ред.). А кого он пригласит на это событие, так он и решит.Национализация, ЯМЭФ и обеспечение водой– Что касается национализации имущества украинских олигархов на полуострове, как идет этот процесс? Намечены ли еще какие-то объекты?– Да, в целом большое количество объектов (национализировано – ред.). Просто идет тщательная проверка, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации либо граждане Украины, которые не занимают агрессивную позицию по отношению к РФ в публичном поле. Решение о включении объекта в список национализированных (объектов) принимается составом Антитеррористической комиссии, куда входят все правоохранительные структуры и другие. Детально все обсуждаем. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут – это без вариантов. Если не получается это сделать "в лоб", я найду способ сделать так, чтобы они все работали в другом государстве. Пусть едут туда, где им нравится. Мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки (украинских объектов) актуализируются. В конце марта будет объявлен дополнительный список по национализации.– А есть ли какое-то решение антитеррористической комиссии, которую вы упомянули, по квартире семьи (президента Украины Владимира) Зеленского в Ливадии?– Дело в том, что все эти объекты обездвижены. Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые приносят доход врагу. Зеленский квартиру пока не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, это я, конечно, утрирую. Но руки да нее дойдут. Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Цель у нас – победить их, и мы победим, это без вариантов. Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена, либо малообеспеченным, либо многодетным семьям так или иначе она будет передана.– Ялтинский международный экономический форум в этом году состоится?– Мы планируем (провести его – ред.) в сентябре - начале октября, в даты, когда думаем отмечать годовщину вхождение новых регионов в состав Российской Федерации. Мы хотели бы, чтобы Ялтинский форум стал инструментом, в том числе, для того, чтобы мы могли отработать новые методики, тактики, подходы для новых регионов, наших партнеров из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик.С учетом логистики и того, что сложно добираться зарубежным гостям, а у нас много друзей Крыма находятся в общественной организации "Форум друзей Крыма", там и депутаты региональных парламентов западных стран, скорее всего … Ялтинский экономический форум состоится в Москве.– Хозяйственный вопрос: какие меры правительство Крыма предпринимает по безопасному надежному обеспечению водоснабжения полуострова, и какие риски до сих пор есть?– Рисков нет по обеспечению (водой – ред.) полуострова. В целом в водохранилищах Крыма около 170 миллионов кубических метров воды, такого объема никогда не было. С учетом работы Северо-Крымского канала, могу сказать, что угрозы Крыму в части водообеспечения, водоснабжения нет никакой.С учетом того, что (Северо-Крымский) канал открыли, точно отпала необходимость строить опреснительные установки, строить дополнительное водохранилище на территории Симферополя и так далее. Объема воды достаточно, баланс восстановлен, и подземных вод в том числе, поэтому по Крыму сегодня с точки зрения обеспечения водой может спать спокойно.– После воссоединения Крыма с Россией население полуострова, надо понимать, увеличилось. Кто ваши новые крымчане?– У нас на самом деле много жителей с материковой части России. По обращениям людей ко мне вижу, что переехавших достаточно много. Мы видим, как у нас растут расходы на здравоохранение, добавляется динамика по местам в дошкольные учреждения. Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму – ред.). Какой-то точной статистики, сколько наших сограждан переселилось в Крым с материковой части, нет. Но точно уверены, что динамика в этой части будет расти, поскольку Крым – комфортный по погодным условиям регион, все-таки, юг, тепло, и у многих есть показания по здоровью, по заболеваниям органов дыхания и так далее. В Крыму многие вопросы как раз благодаря климату могут быть поправлены. У нас санатории Минобороны, имени Пирогова, а также имени Бурденко – республиканский санаторий, который будет полностью переоборудован за счет федеральных средств по поручению нашего президента. У нас есть возможности не только для лечения, а просто для тех, кто любит больше тепла.О командах: футбольных, государственных и народных– Спортивный вопрос: видите ли вы перспективу участия крымских футбольных команд в Российской премьер-лиге?– Мы в этом направлении двигаемся. Спасибо (министру спорта РФ – ред.) Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего. Я всегда пытаюсь определить этот баланс, понимаю, что, допустим, вхождение крымских команд (в Российский футбольный союз – ред.). может нанести ущерб другим спортсменам. При этом крымчане сами страдают от этой ситуации, но стремимся совместить приятное с полезным и найти такой вариант, который бы всех удовлетворил на этом этапе.Минспорта финансирует Крымский футбольный союз, мы из федерального министерства получаем дополнительные средства. Плюс у футбола достаточно большое количество спонсоров, наверное, больше, чем у других видов спорта. Поэтому крымскому футболу ничего не угрожает, а уровень соревнований с каждым годом, не сомневаюсь, будет повышаться, в конце концов, и на международные соревнования точно выйдем.– О другой команде – вашей, Сергей Валерьевич. За девять лет было много отставок. Понятно, что условия работы в вашей команде достаточно сложные, учитывая специфику региона. Сейчас вы довольны вашей командой?– В целом, доволен результатами, которые есть. Вернее, так: я никогда не удовлетворен своей работой, у меня не бывает полного чувства удовлетворенности, что все сделано. Вообще для должностного лица такого чувства удовлетворения или самоуспокоения в принципе не должно быть как такового.Подавляющее большинство должностных лиц в течение этих девяти лет работали добросовестно, но в ряде случаев не хватало квалификации и подготовки, чтобы быстро принимать эффективные и результативные решения.Мы подходили честно к процессу, то есть никого не увольняли в силу каких-то личных амбиций или мотиваций. Все вопросы были связаны с результативностью. Могу сказать, что мы подходили честно к процессу, то есть, никого не увольняли в силу каких-то личных амбиций или мотиваций. Все вопросы были связаны с результативностью. Мы сегодня видим, что когда есть справедливый, жесткий спрос, эффективность и результативность растет.– А что вы считаете своим главным достижением за эти девять лет?– Моих личных достижений, наверное, здесь нет. Здесь работа команды. Совместно удержали ситуацию. Главное, что люди не разочаровались, все-таки, в том выборе, который был сделан в 2014 году. На мой взгляд, это и есть главное достижение. Все было сделано правильно. И никто не ошибся, все знали, что, если наш президент что-то обещает, это будет сто процентов доведено до логического завершения и выполнено. Вера в президента, вера в Россию в целом нам помогает двигаться вперед.Я уверен, что перед 18 марта будут публиковать социологии по Крыму все крупные агентства. Я уверен и знаю результаты о том, что подавляющее большинство крымчан, 95% опрошенных, высказываются за то, что поддержало бы без всяких вопросов референдум и на сегодняшний день. Без всяких сомнений. Поэтому выбор правильный, справедливый, естественный. По-другому быть не могло. Мы дома, в России, и свой дом никогда не поменяем.– Сергей Валерьевич, 2014 год уходит все дальше в историю. Конечно, вы лично сыграли очень большую роль в том выборе, который сделали крымчане, но у вас же были соратники? Может быть, чей-то вклад выглядит сейчас недооцененным, может быть, вы кого-то хотели бы сейчас выделить особо среди тех людей, кто сыграл очень важную роль. Кто это?– Вы знаете, все наравне действовали, здесь что-либо сказать сложно. Большинство людей принимали решения или у меня в кабинете на тот момент. Кто-то соглашался, а кто-то нет, и на этом ставились точки. Многие участвовали – и ребята из самообороны, и все, кто приходил и оказывал помощь, пищу развозил на передовые позиции на крымском Перешейке, когда у нас ребята из Краснодарского края занимали там условную оборону. Сложно кого-то выделить. Решение принимал лидер, а голосовали крымчане, но они чувствовали поддержку всей страны и понимали, что происходит. На тот момент все отдавались работе полностью. Хороший драйв, было интересно, каждую минуту надо было принимать какое-то жесткое решение, которое могло повернуть ситуацию в одну или другую сторону. Было не скучно, и я благодарен всем, кто участвовал. Это большой командный процесс, причем это команда всей большой нашей страны. И вы, как активный участник процесса, были на передовой с первых дней, и ваши коллеги, которые работают в информационных агентствах. Работали все – люди разного достатка, возраста и вероисповедания. Душа была у этого процесса, решение президента и желание быть с Россией.– Спасибо, Сергей Валерьевич. Вы входите в свой десятый год на посту лидера российского Крыма, мы видим, что вы сохраняете этот драйв, энергию. У вас сейчас новые задачи, позвольте пожелать вам успеха в этом благородном деле. Спасибо большое за это интервью.– Спасибо огромное. Вместе прорвемся. Я еще раз говорю: мы обречены на успех, вне всяких сомнений, так что двигаемся. Вам большое спасибо за информационную поддержку, благодаря вашим репортажам очень много было процессов, которые в Крыму разрешились своевременно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет проходить аттестация выпускников из новых регионов РоссииСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ КремляВ Крыму назвали назревшим создание федерального округа из новых регионов

https://crimea.ria.ru/20230310/krymchane-ne-razocharovalis-v-svoem-vybore-v-2014-godu--aksenov-1127449840.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Интервью главы Крыма Сергея Аксенова гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву Интервью главы Крыма Сергея Аксенова гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 2023-03-10T13:00 true PT26M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", новости, новости крыма, крым, новые регионы россии, политика, экономика