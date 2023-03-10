https://crimea.ria.ru/20230310/kogda-zakonchat-remont-zheleznodorozhnoy-chasti-krymskogo-mosta-1127444821.html

Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста

Восстановление железнодорожной части Крымского моста строители планируют завершить к июлю, каких-либо субъективных причин для увеличения срока нет. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T09:00

2023-03-10T09:00

2023-03-10T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Восстановление железнодорожной части Крымского моста строители планируют завершить к июлю, каких-либо субъективных причин для увеличения срока нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что работы по восстановлению автодорожной части транспортного перехода были выполнены раньше срока, поэтому есть вероятность того, что и на железнодорожной части они будут завершены быстрее.Накануне стало известно, что строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. С помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Вся операция заняла два дня. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывают закончить в конце апреля. Полностью восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют к лету.8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестомКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами

https://crimea.ria.ru/20230227/kogda-zapustyat-dvizhenie-gruzovikov-po-krymskomu-mostu-1127216542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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