Когда закончат ремонт железнодорожной части Крымского моста
Аксенов: ремонт железнодорожной части Крымского моста могут завершить раньше срока
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Восстановление железнодорожной части Крымского моста строители планируют завершить к июлю, каких-либо субъективных причин для увеличения срока нет. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Он напомнил, что работы по восстановлению автодорожной части транспортного перехода были выполнены раньше срока, поэтому есть вероятность того, что и на железнодорожной части они будут завершены быстрее.
"Гарантии по строительству давать не могу, но то, что там контроль ежечасный практически происходит, и нигде нет зазоров в части поставки материалов, я точно знаю. То есть нет субъективных причин, которые могли бы отсрочить срок выполнения этих работ. Реально, как минимум, должно быть (завершено восстановление – ред.) к июлю, но, еще раз говорю, по моим ощущениям, по динамике, скорее всего, это будет раньше", - сообщил он в пресс-центре РИА Новости Крым.
Накануне стало известно, что строители завершили монтаж первого пролета железнодорожной части Крымского моста. С помощью двух барж пролет доставили к мосту и подняли на высоту 27 метров. Вся операция заняла два дня. Работы по установке второго пролетного строения строители рассчитывают закончить в конце апреля. Полностью восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируют к лету.
27 февраля, 11:09Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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